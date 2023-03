Recurrent: vyměněnou baterii má jen 1,5 % elektromobilů

Recurrent nabízí aplikaci, která monitoruje stav baterie akumulátoru v elektromobilu a díky 14 tisícům uživatelům aplikace tak začínáme mít už i docela použitelná data o tom, jak to s těmi elektromobily vlastně je. Jedním z velmi často diskutovaných problémů je nutnost výměny akumulátoru, jehož kapacita se v průběhu času stala nedostatečnou. Mnoho lidí má za to, že když jim baterie v telefonu vydrží 2-3 roky, že totéž musí vydržet i baterie v elektromobilu a každé EV toto potká během několika let. Velmi často se ale zapomíná na to, že baterie v telefonu prochází nabíjecím cyklem tak každých 1,5-2 dny (podle používání to může být i méně nebo naopak více), jenže něco takového by u elektromobilu znamenalo, že ročně ujede skoro 100 tisíc km. Faktem je, že baterie v elektromobilu projde nabíjecím cyklem za výrazně delší dobu než ta v telefonu, a tak se dá očekávat také výrazně vyšší životnost. Ostatně to také ukazuje, proč jsou výměny akumulátorů nejčastější u elektromobilů s nízkým dojezdem, jako je např. Nissan Leaf. U něj totiž byla provedena výměna akumulátoru už u 5 % vozů. Dalším důvodem je lepší teplotní management u mnoha moderních aut.



Mnoho modernějších elektromobilů má dojezdy výrazně delší, takže tam i výrazně déle trvá, než se dosáhne většího počtu cyklů. Podle Recurrentu je tak prozatím akumulátor vyměněn jen u 1,5 % elektromobilů. Výrazně nad tímto číslem je již zmíněný Nissan Leaf a pak Tesla Model S, která už je na trhu přece jen dlouhou dobu a používá směs NCA, která má zhruba poloviční životnost proti obvykle používané NCM (a skoro řádově nižší proti LFP). Velká procenta pak zaznamenal Chevrolet Bolt a Hyundai Kona, kde se akumulátor měnil v rámci svolávací akce. Výše uvedené číslo je ale potřeba brát s rezervou. Většina vozů je hodně mladých (do 6 let), takže se u nich ještě stáří baterií moc neprojeví. Pokud se podíváme na ty elektromobily, které jsou na trhu už dekádu (Leaf, Model S), tak tam vidíme cca 4-5 %. U Leafu to zvyšuje krátký dojezd a slabý teplotní management, u Tesly zase NCA technologie.



Budou se tato čísla zlepšovat nebo zhoršovat? To je těžké říci. Z časového hlediska budou mít tendenci růst. Až budou mít dnešní 5leté elektromobily na hrbu 15 let, jistě nebudou mít tak nízká čísla jako dnes. Na druhou stranu životnost akumulátorů se postupně zlepšuje, zvyšuje se také dojezd (a tedy počet km a doba, za kterou projdou stejným množstvím cyklů), také se více rozšiřují LFP akumulátory s mnohem vyšší životností (ve velkém je používá Tesla, letos je nasadí Ford). Z tohoto pohledu se dá očekávat spíše pokles. Pokud je totiž dojezd 150 km, tak při životnosti na 1000 cyklů je dosáhnete už po nějakých 135 tisících km, což najede skoro každé auto. S dojezdem 400 km se ale bavíme o 360 tisících km, a tolik najede už jen velmi málo vozů.