Alderon Games už má dost pádů procesorů Intel Core 13... a 14..., své servery mění na AMD

Intel se poslední dobou moc nedařilo. Příliš se hnala za co nejvyšším výkonem a ne architekturu Raptor Lake doslova zabila tím, že ji vyhnala do příliš vysokých spotřeb a frekvencí. Tento boj Intelu nepřinesl slávu, ale naopak pěknou potupu a tato architektura bude velkou černou kaňkou v historii společnosti, ačkoli by vlastně ani nemusela. Výkonem jasné vítězství stejně nezískala, naopak získala pověst extrémně žravých procesorů, které jsou navíc v nejvýkonnějších verzích příliš nestabilní, a z této nestability Společnostise poslední dobou moc nedařilo. Příliš se hnala za co nejvyšším výkonem a ne architekturudoslova zabila tím, že ji vyhnala do příliš vysokých spotřeb a frekvencí. Tento boj Intelu nepřinesl slávu, ale naopak pěknou potupu a tato architektura bude velkou černou kaňkou v historii společnosti, ačkoli by vlastně ani nemusela. Výkonem jasné vítězství stejně nezískala, naopak získala pověst extrémně žravých procesorů, které jsou navíc v nejvýkonnějších verzích příliš nestabilní, a z této nestability vzniklo pořádné fiasko . Přitom testy těchto procesorů ukazují, že i při poměrně výrazném snížení MTP (max. spotřeby) výkon příliš neklesá a architektura Raptor Lake dokáže být pro mnohé až nečekaně energeticky efektivní.



Všechny tyto problémy si Intel mohl ušetřit, a to v podstatě "papírovým" řešením, že by své procesory i v nejvýkonnějších verzích představil s výrazně níže nastavenou MTP. Jen pro představu, dle praktických testů TechPowerUp by Core i9-14900K s MTP sníženou z 253 na 125 W, což by bylo mnohem níž než 170W TDP/230W PPT u 16jádrového AMD Ryzen 7950X, přišel jen o necelých 9 % aplikačního výkonu a jen o něco okolo 1-3 % ve hrách (záleží na rozlišení). V aplikacích by sice už byl o trochu pomalejší než 7950X, ale nestálo by to za to? Spotřeba v aplikacích by přitom spadla na polovinu a ve hrách o čtvrtinu. Jenže Intel se hnal za každým procentem a ačkoli přesná příčina nestability není známá (patrně půjde přímo o chybu v procesorech), rozhodně ji zesilují tyto vysoké frekvence a spotřeby. Nastavení procesorů na nižší MTP totiž stabilitu zvyšuje, ačkoli problém plně neřeší. Tato kauza s nestabilitou má ale další pokračování a image Intelu to dále podkopává ještě níže, než už je.

Máme tu totiž situaci ohledně vývojářského studia Alderon Games. To říká, že i přes všechna řešení navrhovaná Intelem problém přetrvává a procesory Core 13. a 14. generace jsou nadále nestabilní. Matthew Cassells, zakladatel studia, totiž tvrdí, že logy o pádech jeho hry Path of Titans ukazují tisíce pádů právě s těmito procesory. I jejich vlastní servery postavené na těchto čipech konstantně padají, což způsobuje nedostupnost a horší zážitek pro hráče (těm padají jejich vlastní stroje i servery firmy, což vrhá špatné světlo na vývojáře, zatímco za to může v obou případech nestabilita procesorů Intel). Vývojářské stroje s těmito procesory jsou dalším problémem. Stroje padají zejména při kompilaci, občas dojde k poškození dat na SSD. Také komunitní servery na těchto procesorech vykazují pády, nemluvě o pádech nespojovaných s jejich hrou Path of Titans (časté pády jsou při dekompresi dat nebo testech paměti).

Alderon Games se tak nechal slyšet, že všechny jejich servery nyní přechází na konkurenční procesory AMD, kde dle jejich slov zaznamenávají 100krát méně pádů. Totéž doporučuje komunitním serverům, které hostují hru Path of Titans. V neposlední řadě i do samotné hry zabudovali varování ohledně nestability na daných procesorech. Toto je pro Intel opravdu nemalý průšvih, který cítí např. i výrobci základních desek. Ti očekávají, že s narůstajícími problémy bude image procesorů Intel dále klesat, což se patrně projeví na vlažnějším zájmu o připravované procesory Intel Arrow Lake.