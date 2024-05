Intel chce jiné řešení nestability Core i9, výrobci desek používají příliš opatrné profily

Intel Core i9-13900K a 14900K (ale i některých jiných) má další pokračování. Výrobci základních desek přišli s novými BIOSy pro základní desky, které přinesly snadno aplikovatelný napájecí

Problém s nestabilitou procesorů(ale i některých jiných) má další pokračování. Výrobci základních desek přišli s novými BIOSy pro základní desky, které přinesly snadno aplikovatelný napájecí Intel Baseline Profile . Toto řešení se ale příliš nezamlouvá Intelu. Výrazně totiž omezuje výkon jeho procesorů, neboť jde o základní napájecí profil, který splňuje jakákoli základní deska, tedy i ta z nejnižšího low-endu. Jde tedy o jeden z možných napájecích profilů, na kterém může být procesor oficiálně provozován, je ale nižší než ten standardní. Většina desek ale disponuje lepším napájením a je schopna dosahovat vyšších hodnot napájen.

Jak bylo totiž vidět u některých BIOSů, základní nastavení Baseline šlo s hodnotami pro maximální napájení pod standardní hodnoty procesoru. Výše zmíněné procesory mají MTP 253 W, ale Baseline Profile u desek mnohdy končil už na 188W hodnotě. To je sice oficiální napájecí profil, nikoli ale ten, na kterém by měl být procesor provozován, pokud to zvládá deska. Intel tak doporučuje používat Intel Default Settings, které by měly odpovídat specifikacím procesorů, tedy nabýt nadměrně vysoké, ale také ne zbytečně nízké, a to pochopitelně na základních deskách, které ho podporují.

Jinak řečeno, pokud deska kvůli slabšímu napájení podporuje jen Baseline, měl by procesor běžet na Baseline, pokud je ale schopna profilů Baseline i Default, je dle Intelu zbytečné, aby to výrobci škrtili na Baseline (mnohdy 188 W), když to může běžet na standardním Default (253 W), kde bude procesor podávat vyšší výkony, stále ale stabilně a v rámci oficiálních specifikací procesoru, což se s automatickými režimy, které měly mnohdy nastavení na 4096 W, nedělo.