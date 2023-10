Alienware ukázal nové monitory s QD-OLED a 3letou zárukou proti vypalování pixelů

Příští rok by měl přinést monitorové novinky, na které čeká spousta hráčů. Především jde o OLED monitory s rozlišením 4K a frekvencí 240 Hz. Dnes se totiž končí na 120 Hz, případně s přetaktováním lehce výše. To, co nás čeká, už poodhalil Asus Dough . Nyní se přidává Dell, který pod značkoupro příští rok chystá modely s panelem QD-OLED, a to AW3225QF a AW2725DF. Ty byly ukázány na konferenci TwitchCon 2023 a jejich oficiální představení se očekává na začátku ledna na veletrhu CES 2024.