AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Není to tak dávno, co jakýkoliv LCD nebo OLED monitor s obnovovací přes 60 Hz byl považován za rychlý. Společnostem AMD a AntGamer se zdají být dnešní extrémy stále ještě málo, a tak připravují 1000Hz monitor.
Reklama
Obnovovací frekvence monitorů se stále zvyšují. U CRT bylo 60 Hz hodně blikajících a mnoha lidem to vadilo, přičemž ideální bylo alespoň 75-85 Hz, u panelů LCD a OLED s 60 Hz nebyl výraznější problém. Blikání problém nebyl, jen to nebylo naprosto plynulé. Dlouhé roky to byla běžná frekvence a pokud člověk nezažil něco rychlejšího, ani mu to většinou pomalé nepřišlo, nicméně poslední dobou musí být všechno “herní”, a to se týká i monitorů. Ty se postupně dostaly na různé mnohem vyšší frekvence, 120, 165, 240, 360, 480 Hz a spoustu dalších hodnot pod, mezi i nad nimi. Např. společnost HKC nedávno představila Full HD monitor Ant eSports ANT257PF s TN panelem a frekvenci až 750 Hz. Jenže i to bude patrně brzy překonáno.
Ve spolupráci se společností AMD totiž značka AntGamer chystá ještě rychlejší monitor, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz. Bude mít technologie pro lokální stmívání a vyšší kontrast, nebude chybět ani Black Frame Insertion (BFI), tedy vkládání černých snímků pro ostřejší obraz. Monitor by se měl na trhu objevit v příštím roce. Zatím těžko povědět, zda bude dostupný i u nás, to u těchto čínských rekordních monitorů totiž nebývá moc obvyklé. Otázkou je také cena. 750Hz varianta od HKC stojí 7999 jüanů, což je v kurzovém přepočtu přes 23 tisíc Kč, to ale po započtení všech daní, marží a dalších poplatků může být snadno koncových 35-40 tisíc Kč. Dá se navíc předpokládat, že 1000 Hz varianta bude ještě dražší.
Zdroj: techspot.com