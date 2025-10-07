Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
Radeony
>
Robotika, AI
>
AMD

AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
Společnost AMD uzavřela významné partnerství s OpenAI. Dodá až 6 GW výpočetního výkonu počínaje akcelerátory Instinct MI450. Ve hře je také investice ve výši 10 % akcií společnosti AMD.
Reklama
Nvidia nedávno oznámila, že investuje až 100 mld. USD do OpenAI a měla by instalovat výpočetní centra s výpočetním výkonem až 10 GW. OpenAI ale nechce být závislé jen na Nvidii a partnerství nyní uzavírá i se společností AMD. Firmy včera oznámily, že se dohodly na dlouholetém partnerství, jehož první kroky budeme moci spatřit v druhé polovině roku 2026. Tehdy by mělo AMD dodat první výpočetní gigawatt na bázi nových AI akcelerátorů Instinct MI450. Kontrakt je pak na dodávku až 6 GW výpočetního výkonu, přičemž může jít i o další generace těchto akcelerátorů. Nejde zdaleka o první akcelerátory AMD, které OpenAI použije. Už dnes má ve svých datových centrech i modely MI300X a MI350X.
 
Dohoda ale zahrnuje i další zajímavé detaily. Např. AMD dalo OpenAI možnost získat až 160 milionů akcií AMD (zhruba 10% podíl ve firmě) v případě, že budou dosaženy stanovené cíle. Jedním z nich je instalace oněch 6 GW, dále AMD musí dosáhnout veřejnosti nespecifikovaný cíl hodnoty akcií, OpenAI naopak musí dosáhnout technických i komerčních cílů, které budou znamenat výraznější nasazení AMD. Přesné detaily ale neznáme. Dohoda by měla být win-win situací pro obě firmy. OpenAI zoufale potřebuje více serverů a Nvidia nemusí stačit, AMD naopak může trochu snížit tržní podíl Nvidie a zvýšit své zastoupení na trhu (a úspěch u OpenAI může také znamenat větší zájem od jiných firem).
 
Akcie společnosti AMD na tuto zprávu zareagovaly zhruba 27% nárůstem hodnoty. Celá firma má nyní hodnotu okolo 350 mld. USD. Pro zajímavost, Intel je zhruba na polovině se 177 mld. USD. Nvidia je ale na 4,56 bil. USD, tedy asi 13násobku AMD. S hodnotou akcií Nvidie ale tato zpráva výrazněji nezamávala.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
Včera, Milan Šurkala
Čínské GPU Fenghua No.3 dostává 112 GB HBM paměti a zvládne CUDA i ray-tracing
Čínské GPU Fenghua No.3 dostává 112 GB HBM paměti a zvládne CUDA i ray-tracing
1.10.2025, Milan Šurkala2
Electronic Arts míří do soukromých rukou, kupují ho Arabové za rekordních 55 mld. USD
Electronic Arts míří do soukromých rukou, kupují ho Arabové za rekordních 55 mld. USD
30.9.2025, Milan Šurkala2
GeForce RTX 5000 Super nejspíš přijdou v březnu až květnu 2026, v hlavní roli má být více paměti
GeForce RTX 5000 Super nejspíš přijdou v březnu až květnu 2026, v hlavní roli má být více paměti
29.9.2025, Milan Šurkala7
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
Včera, Milan Šurkala9
Robot Tesla optimus demonstroval, že ovládá kung fu
Robot Tesla optimus demonstroval, že ovládá kung fu
Včera, Milan Šurkala5
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
Microsoft zdražuje Xbox Game Pass i o více než 50 %, hráči houfně ukončují předplatné
Včera, Milan Šurkala
Bezpečnostní funkce Intel SGX i AMD SEV-SNP napadeny, chce to ale fyzický přístup
Bezpečnostní funkce Intel SGX i AMD SEV-SNP napadeny, chce to ale fyzický přístup
Včera, Milan Šurkala2
ChatGPT naprosto dominuje mezi chatboty, statistiky mu přisuzují 81-86 %
ChatGPT naprosto dominuje mezi chatboty, statistiky mu přisuzují 81-86 %
Včera, Milan Šurkala5
Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
Elon Musk se stal první člověkem s jměním 0,5 bilionu USD
5.10.2025, Milan Šurkala6
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
5.10.2025, Milan Šurkala4
AMD dále ukrajuje Intelu na Steam Survey, už má více než 41% podíl
AMD dále ukrajuje Intelu na Steam Survey, už má více než 41% podíl
4.10.2025, Milan Šurkala1