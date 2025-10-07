>
AMD a OpenAI spojují síly: až 6 GW výpočetního výkonu a 10 % akcií AMD ve hře
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost AMD uzavřela významné partnerství s OpenAI. Dodá až 6 GW výpočetního výkonu počínaje akcelerátory Instinct MI450. Ve hře je také investice ve výši 10 % akcií společnosti AMD.
Nvidia nedávno oznámila, že investuje až 100 mld. USD do OpenAI a měla by instalovat výpočetní centra s výpočetním výkonem až 10 GW. OpenAI ale nechce být závislé jen na Nvidii a partnerství nyní uzavírá i se společností AMD. Firmy včera oznámily, že se dohodly na dlouholetém partnerství, jehož první kroky budeme moci spatřit v druhé polovině roku 2026. Tehdy by mělo AMD dodat první výpočetní gigawatt na bázi nových AI akcelerátorů Instinct MI450. Kontrakt je pak na dodávku až 6 GW výpočetního výkonu, přičemž může jít i o další generace těchto akcelerátorů. Nejde zdaleka o první akcelerátory AMD, které OpenAI použije. Už dnes má ve svých datových centrech i modely MI300X a MI350X.
Dohoda ale zahrnuje i další zajímavé detaily. Např. AMD dalo OpenAI možnost získat až 160 milionů akcií AMD (zhruba 10% podíl ve firmě) v případě, že budou dosaženy stanovené cíle. Jedním z nich je instalace oněch 6 GW, dále AMD musí dosáhnout veřejnosti nespecifikovaný cíl hodnoty akcií, OpenAI naopak musí dosáhnout technických i komerčních cílů, které budou znamenat výraznější nasazení AMD. Přesné detaily ale neznáme. Dohoda by měla být win-win situací pro obě firmy. OpenAI zoufale potřebuje více serverů a Nvidia nemusí stačit, AMD naopak může trochu snížit tržní podíl Nvidie a zvýšit své zastoupení na trhu (a úspěch u OpenAI může také znamenat větší zájem od jiných firem).
Akcie společnosti AMD na tuto zprávu zareagovaly zhruba 27% nárůstem hodnoty. Celá firma má nyní hodnotu okolo 350 mld. USD. Pro zajímavost, Intel je zhruba na polovině se 177 mld. USD. Nvidia je ale na 4,56 bil. USD, tedy asi 13násobku AMD. S hodnotou akcií Nvidie ale tato zpráva výrazněji nezamávala.
