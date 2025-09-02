Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Grafiky a hry
>
Radeony
>
AMD
>
NVIDIA
>
Intel

AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste

Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
AMD nemá na trhu s GPU lehkou pozici. I když je poslední generace Radeonů RX 9000 dost povedená, tržnímu podílu to příliš nepomohlo. Nové statistiky ukazují posilování zejména u Nvidie.
Reklama
Agentura Jon Peddie Research zveřejnila další zprávu o stavu trhu GPU a CPU. Bohužel ne každé vydání zobrazuje stejnou metriku, a tak např. prozatím nemůžeme srovnat čísla z minulého čtvrtletí s těmi nynějšími. Zatímco tam JPR řešil desktopová dedikovaná GPU (tam mělo AMD onen neslavný 8% podíl), nyní řeší kompletně všechna GPU, tedy včetně integrovaných a mobilních. Čísla tak nemůžeme srovnat. Intel totiž díky integrovaným GPU vede v nynější metrice, kdy dosáhl 61% podílu na trhu s GPU (pokles o 3 procentní body ze 64 %). Ve statistice desktopových dedikovaných GPU má ale čísla velmi blízké nule.
 
Jon Peddie Q2/25
 
Na druhém místě je Nvidia, která si díky řadě GeForce RTX 5000 hodně polepšila a z 20% podílu se dostala na 24 %. To je opravdu úctyhodný výsledek, uvážíme-li, že v jejím případě jde jen o dedikované grafiky (nicméně v desktopové i mobilní sféře). Naproti tomu oba konkurenti, AMD i Intel, nabízí navíc i integrované grafiky v CPU. Ani to bohužel AMD nestačilo a navzdory integrovaným GPU v procesorech, které Nvidia nemá, se meziročně propadlo ze 16% na 14% tržní podíl. Celkově se dodalo 74,7 milionu GPU, přičemž jde o 4,9% meziroční nárůst. U notebooků to bylo jen o 2,5 %, desktopy si ale připsaly solidních 11 %. 
 
Jon Peddie Research CPU Q2/25
 
Další statistika ukazuje zastoupení mobilních a desktopových CPU. Zde se letos dařilo těm desktopovým, kde došlo k výraznému nárůstu ze 24 na 33 %. Jde o 12,9% nárůst na 66,9 milionu kusů.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
30.8.2025, Milan Šurkala7
Situace se otáčí. USA chtějí Číně dodávat AI čipy, ale ta je už nechce. Nvidia H20 má ban
Situace se otáčí. USA chtějí Číně dodávat AI čipy, ale ta je už nechce. Nvidia H20 má ban
29.8.2025, Milan Šurkala14
Nvidia opět rekordní, tentokrát se hodně dařilo kartám GeForce, rostla i AI
Nvidia opět rekordní, tentokrát se hodně dařilo kartám GeForce, rostla i AI
29.8.2025, Milan Šurkala6
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Včera, Milan Šurkala1
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Včera, Milan Šurkala11
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
1.9.2025, Milan Šurkala8
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
1.9.2025, Milan Šurkala7
LG představuje 5K ultra-širokoúhlý 32:9 monitor UltraWide 49U950A-W
LG představuje 5K ultra-širokoúhlý 32:9 monitor UltraWide 49U950A-W
1.9.2025, Milan Šurkala7
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
1.9.2025, Milan Šurkala1
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
31.8.2025, Milan Šurkala24
YouTube tajně edituje některá Shorts videa pomocí AI bez svolení autorů, vypadají uměle
YouTube tajně edituje některá Shorts videa pomocí AI bez svolení autorů, vypadají uměle
30.8.2025, Milan Šurkala5