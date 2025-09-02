AMD dle Jon Peddie na trhu PC GPU dosáhlo na 14% podíl, Intel vede a Nvidia hodně roste
Včera, Milan Šurkala, aktualita
AMD nemá na trhu s GPU lehkou pozici. I když je poslední generace Radeonů RX 9000 dost povedená, tržnímu podílu to příliš nepomohlo. Nové statistiky ukazují posilování zejména u Nvidie.
Agentura Jon Peddie Research zveřejnila další zprávu o stavu trhu GPU a CPU. Bohužel ne každé vydání zobrazuje stejnou metriku, a tak např. prozatím nemůžeme srovnat čísla z minulého čtvrtletí s těmi nynějšími. Zatímco tam JPR řešil desktopová dedikovaná GPU (tam mělo AMD onen neslavný 8% podíl), nyní řeší kompletně všechna GPU, tedy včetně integrovaných a mobilních. Čísla tak nemůžeme srovnat. Intel totiž díky integrovaným GPU vede v nynější metrice, kdy dosáhl 61% podílu na trhu s GPU (pokles o 3 procentní body ze 64 %). Ve statistice desktopových dedikovaných GPU má ale čísla velmi blízké nule.
Na druhém místě je Nvidia, která si díky řadě GeForce RTX 5000 hodně polepšila a z 20% podílu se dostala na 24 %. To je opravdu úctyhodný výsledek, uvážíme-li, že v jejím případě jde jen o dedikované grafiky (nicméně v desktopové i mobilní sféře). Naproti tomu oba konkurenti, AMD i Intel, nabízí navíc i integrované grafiky v CPU. Ani to bohužel AMD nestačilo a navzdory integrovaným GPU v procesorech, které Nvidia nemá, se meziročně propadlo ze 16% na 14% tržní podíl. Celkově se dodalo 74,7 milionu GPU, přičemž jde o 4,9% meziroční nárůst. U notebooků to bylo jen o 2,5 %, desktopy si ale připsaly solidních 11 %.
Další statistika ukazuje zastoupení mobilních a desktopových CPU. Zde se letos dařilo těm desktopovým, kde došlo k výraznému nárůstu ze 24 na 33 %. Jde o 12,9% nárůst na 66,9 milionu kusů.
Zdroj: wccftech.com, jonpeddie.com