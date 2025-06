GPU za první čtvrtletí 2025: Nvidia vede s 92 %, AMD a Intel se hluboce propadají

Finanční výsledky firem zveřejněné před pár týdny dávají tušit, že se propast v oblasti grafických karet mezi AMD a Nvidií dále prohloubila (nejspíše ale jen dočasně, o čemž si povíme ke konci). Zatímco u Nvidie měla divize Gaming historicky nejlepší čtvrtletí v historii firmy díky Blackwellu s příjmy 3,76 mld. USD za Q1/25, u AMD to bylo naopak jedno z nejhorších čtvrtletí za poslední dobu s 0,6 mld. USD, a to sem spadají i příjmy z herních konzolí. Analytická společnost Jon Peddie nyní zveřejnila své statistiky o prodejích grafických karet, které jsou značnou částí výše zmíněných divizí.

Podle agentury bylo v předchozím čtvrtletí prodáno 9,2 milionu grafických karet, přičemž naprostou jedničkou je Nvidia. Ta si totiž polepšila o 8,5 procentního bodu na 92 %. To znamená, že z výše zmíněných 9,2 milionu kusů bylo téměř 8,5 milionu karet od Nvidie. AMD si naopak pohoršilo o 7,5 p.b. a jeho tržní podíl se smrsknul na pouhých 8 %, což odpovídá zhruba 750 tisíc kartám. Intel pak spadl o 1,2 p.b. v podstatě na nulu.

Problémem pro AMD není to, že by mělo špatné karty, nebo že by o ně nebyl zájem, spíše naopak. Nové karty jsou hodně dobré, jenže většinu z daného čtvrtletí se právě čekalo na ony novinky, takže klesl zájem o ty staré, ale nové ještě nebyly k dispozici. Druhým důvodem (souvisejícím s tím prvním) je i to, že Nvidia měla na trhu už několik nových řad Blackwellu pokrývajících více segmentů trhu a další se postupně uvolňovaly, zatímco prodeje Radeonů RX 9070 byly zahájeny až počátkem března, a tržně pokrývají jen jeden segment trhu. A do třetice to jsou ještě nízké výrobní kapacity, takže kdyby na trhu bylo více karet, patrně by se jich i prodalo podstatně více. Rozhodně si to tak nemůžeme překládat jako neúspěch pro AMD, ačkoli to na první pohled vypadá naprosto tragicky.

Další čtvrtletí bude pro AMD pravděpodobně lepší. Řada RX 9070 bude prodejně přítomna všechny tři měsíce a ne jen pár týdnů, navíc tu máme povedený Radeon RX 9060 XT, i když ten bude mít stejný problém jako řada RX 9070, v právě probíhajícím čtvrtletí jen pár týdnů prodeje.