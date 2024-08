AMD Fluid Motion Frames 2 přináší vyšší výkon i podporu OpenGL a Vulkan

Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2). AFMF 2 je součástí funkce AMD HYPR-RX a nová verze výrazně opravuje nedokonalosti předchůdce. Zvyšuje výkon, snižuje latence a lepší je i obrazová kvalita. Funkce Fluid Motion Frames od AMD je tu s námi už skoro rok a jejím cílem je rychlé generování nových mezi-snímků a to na úrovni ovladačů. Výhodou je tak to, že funkce může fungovat v jakékoli hře na podporovaných grafických kartách, její podpora tak nezávisí na vývojářích hry. Mezi podporovanými kartami jsou Radeony RX 6000, RX 7000 a dokonce i některé integrované grafické čipy v procesorech Ryzen. Nyní přichází nová generace(AFMF 2). AFMF 2 je součástí funkce AMD HYPR-RX a nová verze výrazně opravuje nedokonalosti předchůdce. Zvyšuje výkon, snižuje latence a lepší je i obrazová kvalita.

AMD přidalo podporu pro režim "borderless fullscreen", vedle her v DirectX 11 a DirectX 12 jsou nově podporovány i ty ve Vulkanu a OpenGL. AMD přidalo dva režimy, kterými se dá lépe nastavit kvalita a výkon v závislosti na grafické kartě.

Search Mode vylepšuje chování především ve vyšších rozlišeních a ovlivňuje to, jak často bude FMF v režimu "fallback". Tím se rozumí situace, kdy se obraz velmi rychle mění a FMF by nadělalo spíše více škody než užitku, a tak se dočasně vypne. V rozlišeních 1440p a vyšších se ve výchozím nastavení Auto používá High, které fallback redukuje, v nižších rozlišeních (1080p) je na Standard, což by mělo být optimálním nastavením.

Dalším režimem je Performance Mode, kde uživatel může nastavit mezi Quality a Performance. Performance snižuje režii AFMF 2, takže je funkce lépe využitelná i na slabších grafických kartách včetně těch integrovaných.

AMD také prezentovalo vylepšení latencí. Např. v Cyberpunk 2077 s kartou Radeon RX 7900 XTX a nastavením 4K Ray-Tracing Ultra se latence snížily o 28 %, u Counter-Strike 2 na integrovaném GPU v Ryzenu 7 8700G na 1080p Very High pak klesly o 12 %. AFMF 2 nyní funguje i s technologií Radeon Chill, která dovoluje nastavit maximální FPS. V tomto případě je automaticky nastavena polovina max. frekvence monitoru s FreeSync.