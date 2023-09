AMD poodhalilo FSR 3 s technologií Fluid Motion Frames

AMD pak FSR (Fidelity FX Super Resolution 3). To bylo nyní poodhaleno ve své další generaci FSR 3. Nová generace přináší především technologii FMF (Fluid Motions Frames). Jde o odpověď na Frame Generation v DLSS 3, tedy o generování následujících snímků na základě těch předchozích. Jde o něco trochu jiného než o základ mnoha těchto technologií (Super Resolution), jako je zvětšování rozlišení ze snímku vygenerovaného v rozlišení nižším pomocí dopočítání s využitím AI. V tomto případě zde následující snímky vznikají pomocí analýzy pohybových vektorů a optického toku mezi snímky. Na rozdíl od Frame Generation u Nvidie, který využívá speciální HW jednotky karet GeForce, řešení AMD může fungovat i na kartách jiných výrobců.

U grafických karet máme několik soupeřících technologií, které se snaží výrazně zvýšit výkon her pomocí různých pomocných triků. Nvidia má své DLSS (nedávno představila DLSS 3.5 ), Intel má XeSS apak FSR (Fidelity FX Super Resolution 3). To bylo nyní poodhaleno ve své další generaci. Nová generace přináší především technologii. Jde o odpověď na Frame Generation v DLSS 3, tedy o generování následujících snímků na základě těch předchozích. Jde o něco trochu jiného než o základ mnoha těchto technologií (Super Resolution), jako je zvětšování rozlišení ze snímku vygenerovaného v rozlišení nižším pomocí dopočítání s využitím AI. V tomto případě zde následující snímky vznikají pomocí analýzy pohybových vektorů a optického toku mezi snímky. Na rozdíl od Frame Generation u Nvidie, který využívá speciální HW jednotky karet GeForce, řešení AMD může fungovat i na kartách jiných výrobců.

Je doporučeno, aby hra běžela alespoň při frekvenci 60 fps (v tom už může být navýšení frekvence pomocí ostatních technologií ve FSR jako např. Super Resolution). FSR 3 by mělo běžet na kartách od Radeonů RX 5000, Intel Arc a Nvidia GeForce RTX (tedy RTX 2000 a novější), jeho funkce FMF dle AMD vyžaduje Radeony RX 5700 a výkonnější, resp. RX 6000 a novější, případně je podporována i na kartách GeForce RTX 2000, ale doporučeno je mít řadu RTX 3000 nebo 4000.

Pokud jde o výkon, tak např. ve Forspoken má mít Radeon RX 7800 XT snímkovací frekvenci 36 fps v nastavení 4K Ultra, nicméně s FSR včetně FMF to dle testů vyskočilo na 122 fps. V průměru by dle AMD mělo FMF zvýšit frekvenci o 90 %. Otázkou jsou ale nárůsty latencí, a tak je dobré využít funkci AMD Anti-Lag+ (od RX 7000), což je problém zejména u nižších frekvencí (i proto je doporučeno, aby hra běžela i bez této funkce dostatečně plynule). AMD dále oznámilo HYPR-RX, což je souhrnná možnost aktivace funkcí Radeon Boost, Anti-Lag a Super Resolution. HYPR-RX by mělo brzy přinést funkci FMF na úrovni ovladačů do všech her využívajících DirectX 11 a 12, jenže v takovém případě bude FMF fungovat jen na kartách Radeon RX 7000.