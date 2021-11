AMD Infinity Fabric už je ve verzi 3.0, co umí?

AMD společně s procesorovými a akcelerátorovými novinkami představila také Infinity Fabric 3.0, která navazuje na původní verzi představenou teprve v březnu předchozího roku. Jak dobře víme, firma AMD tímto způsobem navázala na svou Heterogeneous System Architecture (HSA) a vytvořila rozhraní, které zajišťuje interní i externí komunikaci čipů.

Nyní nám půjde ale především o propojení akcelerátorů a procesorů, přičemž se v podstatě nedá mluvit o jedné jediné konkrétní technologii, ale o celém souboru technologií sdružených pod Infinity Architecture, které budou mít za úkol zvýšit celkový výkon hardwaru především v oblasti HPC, čili vysoce výkonných serverových strojů.

Jak dobře víme, společnosti AMD jde o vytvoření takového systému, který by co nejlepším způsobem spojil heterogenní architektury, čili v tomto případě konkrétně procesory EPYC a akcelerátory Instinct, a to s ohledem na tzv. cache coherency, čili schopnost využít paměť různých zařízení jako společný a konzistentní zdroj dat. To si pochopitelně žádá především rychlé a pohotové rozhraní, s jehož pomocí bude všechen ten hardware propojen, přičemž ve výsledku lze očekávat výrazný nárůst výkonu, neboť mohou odpadnout mnohé časově náročné přesuny dat s tím, že daný čip si prostě přes rychlé rozhraní jen "sáhne" do paměti jiného, což může být na jedné straně GPU a na druhé CPU. Tuto vizi mělo AMD už dávno pod známým heslem The Future is Fusion, ale ta se v případě APU zrovna nevyvedla, tak uvidíme nyní.

- klikněte pro zvětšení -





Na různé způsoby propojení ukazují nové diagramy, které se týkají procesorů EPYC a nových akcelerátorů Instinct MI250 a MI250X. Různými barvami tu máme znázorněny linky rozhraní Infinity Fabric (či PCIe), z nichž některé jsou přímé, některé mohou fungovat v obousměrné kruhové topologii a některé zajišťují právě koherentní propojení, což se ovšem netýká případu, kdy máme dva procesory EPYC a čtyři nebo osm MI250, neboť tam už mezi CPU a GPU nastupují přepínače a rozhraní PCIe 4.0.

Nová verze Infinity Architecture dokáže využívat linky rozhraní Infinity Fabric 3.0 s obousměrnou propustností až 400 GB/s, ovšem s možností využití PCIe v rámci "objížďky", pokud to bude nutné. Aktuálně tak lze koherentně propojit dva procesory EPYC nebo až osm akcelerátorů Instinct. Zmíněných 400 GB/s ale platí pouze pro propojení dvou jader v rámci dvoučipového akceletátoru Instinct, přičemž jinak se mají využívat 100GB/s linky.

Ceny souvisejících / podobných produktů: