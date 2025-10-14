>
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Na poli AI akcelerátorů máme jasné vedení Nvidie, což platí i pro spotřebitelská GPU. AMD však doufá, že přechod na 2nm výrobu u AI akcelerátorů mu pomůže.
Na trhu s AI akcelerátory se toho poslední dobou děje docela dost, ačkoli vedení je naprosto jasné a prozatím neochvějné. Většina firem sice spoléhá na GPU od Nvidie, která zde má drtivé vedení, nicméně své chce říci i AMD a Intel, přičemž tu máme i několik vlastních řešení velkých firem. Pokud jde o AMD, to si hodně slibuje od svého nového akcelerátoru Instinct MI450. Ten by měl být prvním akcelerátorem, který začne AMD dodávat společnosti OpenAI v rámci nedávno uzavřené dohody mezi těmito dvěma společnostmi. Zde je ve hře 10% podíl ve firmě AMD a výpočetní karty AMD s až 6 GW.
Jedním z lákadel akcelerátoru MI450 by měl být ten fakt, že zatímco Nvidia bude i nové generace akcelerátorů vyrábět pomocí 3nm procesu od TSMC, AMD by u nových čipů mělo využít pokročilejší 2nm výrobu. To by mělo přinášet lepší poměr výkonu a spotřeby. 2nm proces by se ale měl týkat jen samotných výpočetních chipletů (XCD). Další části jako AID (Active Interposer Die) a MID (Media Interface Die) by měly být vyráběné ještě 3nm procesem N3P. Ten je z 3nm procesů tím nejpokročilejším. N3P bude procesem, který bude využívat Nvidia pro výpočetní části Rubin GPU a Vera CPU, AMD zde tedy bude mít náskok.
Pokud jde o paměti HBM4, které by měly výpočetní karty Instinct MI450 používat, o ty by se měla postarat společnost Samsung. Je tu ale ještě jedna záležitost. Stejně jako jinde, i zde je to hodně o softwaru, a to je oblast, kde má Nvidia obrovský náskok před ostatními, což je něco, co budou ostatní dost těžko a dlouho dohánět, byť by měli i mnohem lepší hardware.
Zdroj: hothardware.com, techspot.com