AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
Na poli AI akcelerátorů máme jasné vedení Nvidie, což platí i pro spotřebitelská GPU. AMD však doufá, že přechod na 2nm výrobu u AI akcelerátorů mu pomůže.
Na trhu s AI akcelerátory se toho poslední dobou děje docela dost, ačkoli vedení je naprosto jasné a prozatím neochvějné. Většina firem sice spoléhá na GPU od Nvidie, která zde má drtivé vedení, nicméně své chce říci i AMD a Intel, přičemž tu máme i několik vlastních řešení velkých firem. Pokud jde o AMD, to si hodně slibuje od svého nového akcelerátoru Instinct MI450. Ten by měl být prvním akcelerátorem, který začne AMD dodávat společnosti OpenAI v rámci nedávno uzavřené dohody mezi těmito dvěma společnostmi. Zde je ve hře 10% podíl ve firmě AMD a výpočetní karty AMD s až 6 GW.
 
Jedním z lákadel akcelerátoru MI450 by měl být ten fakt, že zatímco Nvidia bude i nové generace akcelerátorů vyrábět pomocí 3nm procesu od TSMC, AMD by u nových čipů mělo využít pokročilejší 2nm výrobu. To by mělo přinášet lepší poměr výkonu a spotřeby. 2nm proces by se ale měl týkat jen samotných výpočetních chipletů (XCD). Další části jako AID (Active Interposer Die) a MID (Media Interface Die) by měly být vyráběné ještě 3nm procesem N3P. Ten je z 3nm procesů tím nejpokročilejším. N3P bude procesem, který bude využívat Nvidia pro výpočetní části Rubin GPU a Vera CPU, AMD zde tedy bude mít náskok.
 
Pokud jde o paměti HBM4, které by měly výpočetní karty Instinct MI450 používat, o ty by se měla postarat společnost Samsung. Je tu ale ještě jedna záležitost. Stejně jako jinde, i zde je to hodně o softwaru, a to je oblast, kde má Nvidia obrovský náskok před ostatními, což je něco, co budou ostatní dost těžko a dlouho dohánět, byť by měli i mnohem lepší hardware.
 

Doporučujeme náš velký přehled desktopových grafických čipů.

