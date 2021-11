AMD konečně promlouvá, ukázalo cestu k Zen 4 i Zen 4c

Dá se říci, že různí leakeři, kteří nás v posledních měsících kusovitě informovali o plánech firmy AMD, měli pravdu. Maličkosti jako nepřesné označení Zen 4D , z nějž se nakonec vyklubalo Zen 4c, jsou přitom nepodstatné. Jak vyplynulo z dnešní události AMD Accelerated Data Center, vedle až 96jádrových procesorů Genoa se Zen 4 nastoupí také generace Bergamo vybavená až 128 jádry Zen 4c. To rázem dodává na váze zprávám slibujícím podobné hybridní procesory, jaké od předchozího týdne nabízí na trhu Intel.

Nová roadmap tak zahrnuje dvě generace procesorů EPYC, které budou založeny na 5nm výrobním procesu firmy TSMC, ale navzdory výše zobrazené grafice neplatí, že přijdou na trh během příštího roku.



To se týká pouze procesorů Genoa, zatímco Bergamo budou následovat až v roce 2023, a to v jeho první polovině. Jejich jádra Zen 4c mají být optimalizována pro "specifické případy použití" (např. cloud), ale z jejich počtu je zřejmé, že budou prostě menší než výchozí Zen 4 a ukazovalo by na to i označení s malým písmenem c, ale to má být prostě a jednoduše zkratka právě pro cloud. Uvažovat můžeme o nižší kapacitě cache, přičemž cílem je poskytnout především vysoký paralelizovaný výkon.

EPYC Genoa už budou využívat paměti DDR5, sběrnici PCIe 5.0 a také CXL 1.1, což platí ovšem i pro Bergamo, které navíc budou pasovat do stejné patice a budou mít k dispozici plnou bezpečnostní sadu Infinity Guard. AMD přitom neuvedlo, kdy přesně chce procesory Genoa vyslat na trh, ale nemusel by to být zrovna závěr příštího roku vzhledem k tomu, že už nyní svým partnerům poskytuje jejich vzorky. Pokud jde ale o Ryzen se Zen 4, v jejich případě to konec příští roku asi opravdu bude vzhledem k tomu, že nás čekají ještě nové Zen 3 s V-Cache. Nicméně to platí i pro procesory EPYC, takže uvidíme.



V případě procesorů Bergamo ale také prý nesmíme zapomenout na jednu důležitou vlastnost, a sice tu, že jejich 128 jader se má dle Tom's Hardware nacházet v jednom jediném čipu. Osobně jsem ale nepostřehl, že by Lisa Su či někdo jiný toto v prezentaci potvrdil a ani na jiných stránkách nenašel příslušnou zmínku, takže pokud o něčem takovém víte, prosil bych odkaz v diskuzi. Vzhledem k tak vysokému počtu jader je ale nepravděpodobné, že skutečně půjde o monolit, leda by snad šlo o procesor složený z více čipů, které se budou chovat jako monolit, čili budou propojeny na křemíkovém interposeru či jiným pokročilým způsobem.

