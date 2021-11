Zen 4D, aneb Zen 4 Dense: odpověď na hybridní procesory Intelu?

Mluvit budeme o informacích od youtubera Moore’s Law is Dead (MLID), který vysvětluje, jakým způsobem by mohlo AMD odpovědět na nové procesory Alder Lake-S, v jejichž případě už Intel po nesmělých pokusech skočí rovnýma nohama do světa hybridních procesorů vybavených mixem výkonnějších a slabších jader.

Zen 4D má být dle informací od MLID jakousi odnoží jader Zen 4 s kompletně přepracovaným systémem pamětí cache, čili jinými slovy půjde o odlehčená jádra včetně taktů, která budou sama o sobě slabší než řádné Zen 4, ale menší a určená především pro vícejádrový výkon. Ten by měl být na stejné ploše čipu s využitím Zen 4D vyšší, než jaký by mohly zajistit Zen 4.

Autor zatím zná jen jediný produkt s jádry Zen 4D, a sice Bergamo chystané pro první pololetí roku 2023. AMD by v nich mohlo využít 16jádrové čiplety využívající možná poloviční L3 cache v porovnání se Zen 4 a pak už by se dalo čistě jen spekulovat a hádat, jak to bude s podporou instrukcí, paměťmi DDR5 a jejich kanály.

generaci Bergamo jsme se přitom dozvěděli už dříve jako o až 128jádrových procesorech EPYC s jádry Zen4, což tedy nové informace od MLID nevyvracejí, ale spíše jen doplňují. Pro běžné zákazníky ale bude hlavní to, že AMD pro Bergamo údajně vyvine jádra, která pak má použít i v další generaci procesorů Ryzen v roli těch menších a slabších. To už tedy budou zřejmě ony zmíněné Strix Point (Ryzen 8000).

Čili procesory vybavené jádry Zen 5 mají využívat právě i Zen 4D. AMD si je dle MLID chystá na závěr roku 2023 a cílem je vypustit je na trh asi rok a nanejvýš 14 měsíců po nástupu Zen 4.

Mikroarchitektura Zen 5 by také měla nabídnout o 20 až 40 % vyšší výkon na takt (IPC) oproti Zen 4 (ne Zen 4D) a pokud jde o příslušné desktopové procesory a konečně již odpověď firmy AMD na Alder Lake-S a budoucí generace Intelu, pak máme očekávat až 8x Zen 5 + 16x Zen 4D v jednom CPU.

Ve zkratce by tak už velice brzy mohly přijít na trh Ryzeny 6000 "Rembrandt" (Zen 3+ s V-Cache), následně ke konci příštího roku Ryzen 7000 "Phoenix" (Zen 4) a pak o cca rok později Ryzen 8000 "Strix Point" (Zen 5 + Zen 4D). Uvidíme.



Ceny souvisejících / podobných produktů: