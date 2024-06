AMD má potenciálního zákazníka o superpočítač s cca 1.000.000 GPU Instinct

AMD už dlouhodobě ukrajuje v procesorové oblasti společnosti Intel a dost se jí daří např. i v serverové oblasti s procesory EPYC. Tam už se její tržní podíl Společnostuž dlouhodobě ukrajuje v procesorové oblasti společnosti Intel a dost se jí daří např. i v serverové oblasti s procesory EPYC. Tam už se její tržní podíl pohybuje okolo čtvrtiny . V případě výpočetních GPU je na tom vedle Nvidie hodně špatně, nicméně i zde se daří navyšovat tržní podíl, a to velmi rychle. Mohou za to nové akcelerátory Instinct řady MI300 (zejména MI300X), které přináší nejen slušný výkon, ale především výrazně nižší cenu ve srovnání s Nvidií.



Timothy Prickett Morgan ze serveru The Next Platform nedávno vypovídal Forresta Norroda, generálního manažera AMD pro oblast datových center. Celý rozhovor si můžete přečíst na výše zmíněném serveru , my se tu podíváme jen na dvě ze zajímavých informací, které v něm padly. Přišla na přetřes např. platforma ARM a její schopnost překonat x86 v serverové oblasti. Zástupce AMD vítězství ARMu sice nevylučuje, nicméně si nemyslí, že by to platforma měla příliš jednoduché. Řekl, že cena CPU tvoří asi 25-30 % ceny serveru, takže pokud by alternativní CPU bylo jen o 25 % pomalejší, tak i kdyby bylo zadarmo, TCO takového řešení by na systémové úrovni bylo horší. Aby přechod na ARM měl smysl, muselo by dle jeho názoru při stejné ceně nabízet alespoň o 20-25 % vyšší výkon (příp. dobrý poměr nárůstu výkonu a poklesu ceny).

Další zajímavý dotaz byl ohledně toho, jakého největšího zákazníka má AMD ohledně GPU do datových center pro trénování AI. Morgan se zeptal, zda k nim přišel někdo, kdo by třeba řekl, že "až bude MI500, chtěl bych 1,2 milionu kusů." Norrod na to odpověděl, že ano, že zhruba v této oblasti skutečně mají nějakého zájemce. Přesné číslo ani jméno neřekl (můžeme tak odhadovat vyšší stovky tisíc až něco přes milion), nicméně např. superpočítač Frontier, který je nadále světovou jedničkou, má jen 37.888 GPU Instinct MI250X. Uvážíme-li, že MI300X má až 750W spotřebu, a budeme-li počítat s oním počtem 1,2 milionu kusů, spotřeba takového řešení by vyšla na 900 MW. Pro zajímavost, jeden blok Temelína má výkon 1125 MW. Na běh takového superpočítače by tedy byl potřeba jeden blok podobné jaderné elektrárny.