AMD roste v serverech, desktopech i laptopech, blíží se i 24% hranici

Od uvedení prvních procesorů Ryzen má AMD v nabídce velmi dobré procesory, které se každou generací zlepšují a postupně ubírají tržní podíl konkurenčnímu Intelu. Ten je ale stále ve ve výrazném vedení. Poslední průzkum společnosti Mercury Research ukazuje, že AMD meziročně (proti Q1/23) dost rostlo a zlepšilo se ve všech kategoriích, což platí zejména u té serverové.



V případě serverů se totiž AMD dostalo z 18,0% tržního podílu na nynějších 23,6 %. To máme 5,6 procentního bodu k dobru a procesory EPYC, zdá se, v posledních generacích opravdu bodují. Velmi dobré je to AMD především finančně, kde nyní bere už 33,0 % trhu. Opět ale platí, že Intel má nadále vedoucí pozici, a to se značným náskokem, který se postupně snižuje.

Pokud jde o desktopy, tak tady AMD vzrostlo z loňských 19,2 % na 23,9 %, tedy o 4,7 procentního bodu. To je také pěkný skok nahoru, nicméně v tomto případě to finančně dělá jen 19,2 % trhu. Vypadá to, že Intel v průměru prodává dražší procesory. Zde můžeme očekávat brzký příchod procesorů Ryzen na architektuře Zen 5.



Nejslabší růst byl zaznamená u mobilních CPU. Tam se meziročně vzrostlo z 16,2 % na nynějších 19,3 %, což je o 3,1 procentního bodu lepší. Je to také jediná kategorie, která si pohoršila z předchozího čtvrtletí Q4/23, kde to bylo 20,3 %. Finančně je to trh, kde si AMD vzalo nejmenší podíl, a to 14,9 %. Uvidíme, jak si povedou nové procesory Ryzen 8040 s Ryzen AI, které se postupně dostávají do nových notebooků.