AMD má prý uvést Ryzen 9000X3D s dvojitou 3D V-Cache a 200W TDP
Včera, Milan Šurkala, aktualita
O procesorech AMD s dvojitou 3D V-Cache se už mluví nějakou dobu. Nyní získává reálnější podobu. Mělo by jít o 16jádro s celkovými 192 MB paměti L3 cache.
AMD slaví se svými herními procesory X3D s 3D V-Cache úspěchy. Velká cache 3. úrovně výrazně zvyšuje herní výkon, a tak se tyto procesory staly u hráčů hodně populární. Společnost už v minulosti vysvětlovala, proč je tato přídavná cache jen na jednom CCD. Dát ji na obě, pak by musela jít s takty níž na obou CCD, což by ublížilo aplikačnímu výkonu, a hrám, které většinou běží na jednom CCD, by to nepomohlo. A akorát by to bylo dražší. Naopak dát tuto cache ve dvou vrstvách na jedno CCD dává smysl větší. Stále tu může být CCD s vyšším taktem bez přídavné cache pro vysoký aplikační výkon a herní CCD si užije ještě větší kapacity. A vypadá to, že právě takové CPU se chystá a mohlo by se v budoucnu objevit.
New Granite Ridge CPU on the way.— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 4, 2025
8C/16T/120W/96MB L3 Cache.
16C/32T/200W/192MB L3 Cache. 192MB...
Leaker chi11eddog se na sociální síti X podělil o informaci, že AMD chystá nový 16jádrový (32vláknový) procesor, který by měl mít 192 MB L3 cache. Ta by podle všeho měla být tvořena dvěma 32MB L3 cache pro každé CCD, a dále dvěma bloky 64MB 3D V-Cache, pravděpodobně jen nad jedním CCD. Stinnou stránkou je další navýšení TDP, která by měla činit 200 W. To znamená, že celková spotřeba procesoru v zátěži (PPT) by se patrně dostala na 270 W. To už je hodně žravý procesor a překonalo by to i MTP procesorů od Intelu. Určitě nebude ale ani levný. Nicméně výkonnostně to bude jistě bestie v aplikacích i ve hrách.
Mluví se ale také ještě o jednom procesoru, a to 8jádru s 96 MB L3 cache (32 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache). To jsou stejné specifikace jako dnes u Ryzenu 7 9800X3D. Dokonce i 120W TDP je stejná, takže zde je otázkou, zda půjde jen o trochu níže taktovaný a levnější nebo naopak trochu výše taktovaný a dražší model.
Zdroj: wccftech.com