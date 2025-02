AMD na konci roku: CPU a akcelerátorům se daří, Radeony jsou pohroma

Své finanční výsledky nezveřejnila jen společnost Intel , kde to nebylo moc veselé, ale také AMD. Tady už to bylo podstatně zajímavější. Firmě se totiž daří, i když jsou zde oblasti, kde by to mohlo být lepší. V celkovém součtu se AMD povedlo za poslední čtvrtletí (Q4/24) utržit 7,66 mld. USD, což je 24% nárůst proti stejnému období minulého roku. Stále je ale v tomto ohledu mnohem menší než Intel, který byl na 14,3 mld. USD, což je skoro dvojnásobek. Zatímco však Intel vykázal čistý zisk 0,6 mld. USD (non-GAAP), AMD i při polovičních příjmech dosáhlo na trojnásobek, 1,78 mld. USD, což je pro AMD navíc 42% meziroční nárůst. Provozní zisk byl pak 2,03 mld. USD. V tomto ohledu má tak AMD mnohem lepší marže. Zajímavé jsou ale hodnoty tržní valuace obou firem. Intel má hodnotu 83,5 mld. USD, zatímco AMD 193,9 mld. USD. Příjmy AMD jsou sice poloviční, tržní hodnotou je více než dvojnásobné.

A co na to jednotlivé divize firmy? Data Center, kam spadají např. procesory EPYC nebo akcelerátory Instinct, vzrostla o 69 % na 3,86 mld. USD, což je sice výrazný nárůst, nicméně současně jde i trochu o zklamání, protože se čekal ještě výraznější. Provozní zisk divize se dostal na 1,16 mld. USD. AMD zde vyzdvihuje přes 100 projektů pro AI i obecné nasazení, které v posledním čtvrtletí vznikly, a to např. u Microsoftu, Googlu, AWS, Tencentu nebo Alibaby. Nově tyto procesory využívá Akamai, Hitachi, LG, ServiceNow, Verizon a Visa. OEM a ODM už nabízí přes 450 platforem založených na procesorech EPYC, a to jsou např. ty od firem Cisco, Dell, HPE, Lenovo nebo Supermicro. Také se objevilo přes 25 platforem založených na akcelerátorech Instinct MI300(X). V Top500 nejvýkonnějších superpočítačů má AMD 5 z 10 nejvýkonnějších strojů a 15 z 25 nejefektivnějších.

Velmi pěkné výsledky předvádí divize Client, kam patří především procesory Ryzen. Ta totiž vyrostla o 58 % na 2,31 mld. USD a především dosáhla na meziročně 8krát tak větší provozní zisk ve výši 446 mil. USD. Ryzeny dělají firmě asi hodně radosti. Zde AMD upozorňuje na to, že firma Dell konečně nabízí plné portfolio notebooků s procesory AMD. Také vyzdvihuje uvedení Ryzenů 9000X3D, 9000HX a konzolových Ryzenů Z2. V tomto roce očekává přes 150 platforem s procesory Ryzen AI.

Kde je to naopak dlouhodobě tragédie, je divize Gaming. Radeonům se už nějakou dobu nedaří zaujmout a máme tu meziročně 59% pokles na pouhých 563 mil. USD, také se čeká na aktualizace herních konzolí (PlayStation 5 je na trhu už přece jen nějaký ten pátek). Jde sice o ziskovou divizi, ale 50 mil. USD není žádný zázrak, navíc jde meziročně o 78% pokles. Tady AMD mluví o vylepšení FMF 2 a zmiňuje, že v tomto čtvrtletí představí Radeony RX 9070. Také slaví překonání 100 milionů prodaných kusů herních konzolí s hardwarem od AMD.

Nakonec tu máme divizi Embedded, která na tom není špatně, i když tu máme pokles v obou metrikách. Příjmy klesly o 13 % na 923 mil. USD, divize si ale drží velmi vysoké marže, takže provozní zisk je na 362 mil. USD. To je jen v těsném závěsu za Ryzeny, a to při méně než polovičních příjmech proti nim. AMD mluví např. o kolaboraci se společností Vodafone, která začíná využívat procesory AMD na stanicích BTS pro potřeby náročnějších digitálních a AI služeb. Zmiňuje také procesory Versal RF.

Pokud jde o hodnotu akcií, AMD je přes své slušné výsledky hluboko pod svým maximem z poslední doby. V březnu 2024 dosáhlo na 227 USD za akcii, nyní je jen něco nad polovinou se 119 USD a dnes v pre-marketu je jen dokonce okolo 108 USD (pád o 10 %), otázkou je, jak to bude po otevření a po něm. Pokud jde o Intel, ten byl v roce 2020 max. na 69 USD, v nedávné době bylo maximum 51 USD z prosince 2023. Nyní je na pouhých 19 USD, ten spadl dokonce na třetinu.