AMD napravuje svůj omyl, 170W bude skutečně TDP procesorů Zen 4 pro AM5

Snad už tak budeme moci udělat tečku za tím, čeho se skutečně týká hodnota 170 W v případě patice AM5 a procesorů generace Zen 4. Robert Hallock z technického marketingu firmy AMD totiž nedávno tvrdil, že 170W bude PPT (Package Power Tracing), čili dle standardního výpočtu maximální objem energie, který lze pustit do patice AM5. To ovšem není pravda.





Server THW už získal vyjádření, dle nějž je 170 W maximální TDP samotných procesorů pro AM5, z nějž se pomocí obvyklého koeficientu 1,35 vypočítává PPT. Čili hodnota PPT v takovém případě je 170 x 1,35, čili zaokrouhleně 230 W.

AMD dále uvádí, že zvýšené TDP je určeno zvláště pro vícejádrové procesory, které pak budou moci dodat celkově mnohem vyšší výkon, přičemž vedle toho zůstanou v nabídce i modely s obvyklými hodnotami TDP 65 a 105 W. AMD se pak omluvilo za zmatky, které svým chybným prohlášením způsobilo.

Vedle toho tu máme ještě tweetovanou odpověď Roberta Hallocka, který uvádí to samé, co najdeme v odpovědi pro server THW. Ovšem tato odpověď se týká konkrétně procesorů Ryzen 7000, čili alespoň jeden 170W model bychom měli najít právě už v jejich generaci, kdyby se snad někdo ptal, zda si AMD náhodou takové procesory nechystá třeba až pro generaci Zen 5.

Znamená to tedy, že nové procesory Ryzen 7000 budou moci dosáhnout (bez přetaktování) až o 88 W vyšší ztrátového tepla, což víceméně odpovídá i spotřebě. Jde tak o více než dvě třetiny vyšší hodnotu oproti 105W modelům, a to přitom bez očekávaného zvýšení počtu jader, který by měl zůstat na maximálních 16. Na druhou stranu, po těchto marketingových veletočích by se dalo očekávat už téměř cokoliv, nicméně aktuálně stále platí, že vyšší TDP má AMD zužitkovat pro dosažení vyšších taktů v celkové zátěži. Jenom aby to nebyla jediná hlavní zbraň, kterou generace Raphael na podzim vytasí.