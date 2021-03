AMD Navi 23 bude mít Infinity Cache, ovšem APU Van Gogh ne

Grafické karty založené na Navi 23 by měly přijít na trh později v tomto roce a jich se týká označení Dimgrey Cavefish. Dle posledních zpráv by tyto grafiky mohly přijít už v dubnu v podobě Radeonů s maximálním počtem 2048 Stream procesorů , čili může jít o Radeony RX 6600 či 6500. Dalo se přitom očekávat, že tato GPU budou mít ve výbavě Infinity Cache (L3 cache v GPU), ovšem dozvídáme se, že jí má být pouze 32MB a to je poněkud disproporční kapacita.

Radeon RX 6700 XT (Navi 22) s 2560 Stream procesory má totiž přesně poloviční počet jader oproti RX 6900 XT (Navi 21), ovšem 96 MB cache oproti 128 MB, čili jen o čtvrtinu méně. Oproti tomu Navi 23 s 2048 Stream procesory by měl mít jen třetinovou cache, nicméně tyto informace přichází přímo od AMD, takže není důvod jim nevěřit.

Karty s Navi 23 by měly mít jen 128bitovou sběrnici pro GDDR6 a pokud AMD použije 16GT/s verze jako doposud, bude to znamenat propustnost 256 GB/s. To je hodnota nacházející se mezi RX 5500 XT a RX 5600, čili je plně srovnatelná s předchůdci chystaných karet. To se ovšem nedá říci o RX 6700 XT, který má oproti RX 5700 XT nižší propustnost (384 vs. 448 GB/s) a možná právě proto Navi 22 dostalo tak velkorysou Infinity Cache.

Pokud jde o zmíněné APU generace Van Gogh, to má již vedle jader Zen 2 využít integrovanou Navi a dle nových informací se jej Infinity Cache vůbec netýká, což je škoda, neboť pomocí ní by AMD mohlo přinést vyšší grafický výkon, který je v případě APU často omezován právě propustností pamětí (dnes DDR4).

Ovšem generace Van Gogh má být jednak určena už i pro DDR5, které nabídnou výrazně vyšší propustnost než DDR4 a krom toho ani nevíme, jaké produkty na ní vůbec budou založeny. Může jít o APU pro některé nové herní konzole vycházející z PC či snad nová rodina APU přímo pro PC. V roadmapě totiž Van Gogh nemají žádného předchůdce, takže zatím můžeme jen hádat, co si AMD vymyslelo.

AMD GPU & APU Cache RDNA L1 (GL1) L2 (TCC) L3 / Infinity Cache (MALL) Raven / Picasso

Renoir / Lucienne / Cezanne n/a 1M - Raven2 n/a 512K - Vega20 n/a 4M - Arcturus n/a 8M? - Aldebaran n/a 8M - Navi10 / Navi12 128K 4M - Navi14 128K 2M - Van Gogh 128K 1M - Sienna Cichlid (Navi 21) 128K 4M 128M Navy Flounder (Navi 22) 128K 3M 96M Dimgrey Cavefish (Navi 23) 128K 2M 32M

Ceny souvisejících / podobných produktů: