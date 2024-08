AMD nejspíš uvede nový 6jádrový herní procesor Ryzen 5 5500X3D s 3D V-Cache

Společnostdlouhodobě podporuje svou patici, která je tu s námi už téměř 8 let. Od té doby se zde vystřídalo několik generací procesorů Ryzen a nadále pro ni uvádí nové procesory. Některé skutečně přináší užitečné novinky, jak byl počátkem letošního roku např. herní 8jádrový Ryzen 7 5700X3D . Oproti 5800X3D má sice o 400 MHz nižší takty, ale je o třetinu levnější, což je naprosto zásadní výhodou. Stal se tak velmi zajímavou volbou pro hráče, kteří chtěli dobrý herní procesor, ale chtěli co nejvíce snížit své výdaje. Naopak Ryzeny 7 5800XT a 9 5900XT byly jen přejmenováním již existujícího (takty se lišily jen minimálně), navíc jsou prozatím za velmi tučný příplatek. Nyní se proslýchá, žeby se mohla objevit i v 6jádrových modelech Ryzenů 5000 a AM4 by tak mohlo dostat další zajímavou volbu navíc.

Je sice pravdou, že už existuje 6jádrový Ryzen 5 5600X3D , ten je ale dostupný exkluzivně pouze u jediného prodejce, společnosti Micro Center. V dokumentech pro EEC se nicméně objevila zmínka o ještě jednom modelu,. Tento procesor by mohl být dostupný celosvětově a nabídnout tak ještě levnější herní procesor, než kterým je 5700X3D (ten je nyní dostupný od 5000 Kč s DPH). Takový procesor by mohl být zajímavou volbou pro cenově citlivé hráče, kteří by chtěli aktualizovat své sestavy např. z procesorů, jakými byly Ryzen 5 1600 a podobně. Navíc je dobře známo, že spousta her obvykle moc jader neuživí. Mluví se o tom, že by novinka měla stát 149 USD, což by ji poslalo zhruba někam k 3500-3700 Kč s DPH. Ještě připomeňme, že Ryzen 5 5500 je za 2400 Kč, Ryzen 5 5600 cca 3100 Kč a Ryzen 5 5600X pak 3300 Kč.