AMD ohlásilo procesory EPYC s integrovanými FPGA AI akcelerátory

Během minulého měsíce se objevil patent, jehož popis zahrnoval jistý "3D-Stacked ML accelerator" umístěný na obvyklém I/O čipu procesorů EPYC.

Ty již ve verzích Milan-X dostaly nové čiplety Zen 3 s pamětí V-cache v "druhém patře", ovšem nyní už nepůjde o paměti, ale o logické čipy, které by měly být umístěny na I/O čipu, a to zřejmě pomocí stejné technologie. AMD tu tak v podstatě využije I/O čip coby interposer, ovšem s tím rozdílem, že interposer není třeba chladit. Proto bude muset být celá struktura napojitelná přímo na heatspreader, ale to už má AMD vyřešeno právě díky nasazení V-Cache. Navíc lze očekávat, že s chlazením to bude jednodušší, neboť zde by mohlo naopak více než I/O čip topit samotné FPGA, zvláště když pro ně bude vybrána vhodná pozice, kde I/O čip nejméně topí.

AMD nyní samo prozradilo , že počítá s nasazením FPGA AI enginů pro provoz systémů umělé inteligence ve svých procesorech, což pochopitelně budou serverová CPU. První výsledné produkty mají nastoupit už v příštím roce a založeny budou na FPGA firmy Xilinx, jejíž akvizici AMD nedávno dokončilo.

Žádné podrobnosti o těchto produktech jsme se zatím nedozvěděli, ale oznámení firmy AMD si můžeme spojit právě s uvedeným patentem, který ukazuje právě na to, že půjde o přímé propojení FPGA s I/O čipy.

V budoucnu přitom nemusí jít jen o SRAM (V-Cache) či FPGA, ale v podstatě cokoliv jiného, k čemu tu bude důvod. Nejde pochopitelně o šetření místem na procesorové destičce, ale o vertikální, čili přímé a nejkratší možné vysokorychlostní propojení dvou čipů a plné využití malých čipletů se všemi výhodami plynoucími z jejich výroby.

Pokud jde o produkty pro PC, pak ideálním křemíkem patřícím na vršek I/O čipu by se mohlo stát integrované GPU, čímž by AMD mohlo vyřešit i jeden aktuální neduh v jeho nabídce. Pro mnohá mobilní PC totiž nabízí monolitická APU, jejichž podstatná část v podobě iGPU vzhledem k využití dGPU (samostatná GPU) přichází vniveč. I proto nás bude zajímat, v jaké podobě nakonec přijde iGPU v čipletových procesorech Ryzen 7000, samozřejmě pokud se něco takového skutečně chystá.