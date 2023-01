AMD opravuje chybný firmware, který vypínal jádra u Ryzenu 7600X

Problém se týkal těch majitelů, jejichž Ryzen 5 7600X byl složen ze dvou CCD a nikoli jen z jednoho. Vypadá to, že zde byl problém s detekcí odpojeného CCD a firmware deaktivoval první jádro (Core 0) v dobrém chipletu. To ale některé základní desky využívají k bootování. Výsledkem bylo, že buď desky bez prvního jádra vůbec nenaběhly, nebo sice naběhly, ale s nižším výkonem, protože procesor přišel o jedno jádro (a v některých případech došlo dokonce k deaktivaci dvou jader). AMD už vydalo opravenou verzi firmwaru, to ale výrobci základních desek teprve budou zpracovávat do nových verzí BIOSů. Společnosti MSI nebo Asrock BIOSy s vadným firmwarem AGESA 1.0.0.4 stáhly z oběhu, u Gigabytu to trvalo o něco déle, ale tyto BIOSy už zde také nejsou ke stažení.