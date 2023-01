Nový BIOS desek MSI dovoluje Ryzenům 7000 nastavit TDP od 45 do 170 W

AMD před několika dny představilo nové MSI. Ta představila BIOSy AGESA 1.0.0.4 pro své základní desky s chipsety X670 a B650, které dovolují výrazně pozměnit TDP těchto procesorů, což se projeví na spotřebě, ale i výkonu. Nejníže můžete jít na 45W TDP (61W PPT), pak je tu výchozí hodnota 65W TDP (88W PPT) a následují další 4 režimy s vyššími hodnotami. 95W TDP přinese 128W PPT, pokračuje to lehkým nárůstem na 105W TDP a 142W PPT stejně jako u verzí X, nicméně můžete jít ještě výše na 125W TDP a 162W PPT, a komu by to nestačilo, může nastavit dokonce až 170W TDP a 230W PPT. Má to ale nějaký smysl?

před několika dny představilo nové procesory Ryzen 7000 bez přídomku X s 65W TDP a 88W PPT. Ty jsou o něco pomalejší, ale také levnější než verze 7000X. Výkon, ale i spotřeba nemusí být ale pevně nastaveny, jak ukazuje společnost. Ta představila BIOSy AGESA 1.0.0.4 pro své základní desky s chipsety X670 a B650, které dovolují výrazně pozměnit TDP těchto procesorů, což se projeví na spotřebě, ale i výkonu. Nejníže můžete jít na 45W TDP (61W PPT), pak je tu výchozí hodnota 65W TDP (88W PPT) a následují další 4 režimy s vyššími hodnotami. 95W TDP přinese 128W PPT, pokračuje to lehkým nárůstem na 105W TDP a 142W PPT stejně jako u verzí X, nicméně můžete jít ještě výše na 125W TDP a 162W PPT, a komu by to nestačilo, může nastavit dokonce až 170W TDP a 230W PPT. Má to ale nějaký smysl?

V případě 6jádrového Ryzenu 5 7600 přinese snížení TDP na 45 W o 31 % nižší spotřebu z 90,2 na 62,5 W a teplota pak spadla ze 67,5 na 50,1 °C. Pokud jde o výkon, ten spadl jen o 5,6 %. Ve výsledku to znamená, že procesor na stejný výpočet spotřebuje na základní 65W TDP o zhruba 35 % více energie (dáme-li dohromady rozdíly spotřeb a časů, za které se zvládne stejná úloha). Pokud by se např. ve výchozím případě úloha počítala hodinu a znamenala 90W×1h = 90Wh, v druhém případě by se počítala sice déle, 1,06 hodiny, nicméně s nižší spotřebou 62,5 W, což dělá ve výsledku 66 Wh.



Jak je vidět, vyšší hodnoty se už v zásadě mezi sebou neliší a nastavení na 95W TDP má podobné výsledky jako všechny ostatní. Výkon stoupl jen o 1,1 %, což už se v podstatě blíží chybě měření, nicméně spotřeba stoupla z 90,2 na 104,2 W, tedy o 15,5 %. Tady nějaké navyšování spotřeby nemá cenu. Na stejnou úlohu se totiž spotřebuje o 14 % více energie při téměř nezměněném čase a teplotě zvýšené ze 67,5 na 75,1 °C.

Dostáváme se k 8jádrovému Ryzenu 7 7700. Tam snížení TDP přinese stejný pokles spotřeby z 90,2 na 62,5 W, tedy o 31 %, a teploty spadly z 63,5 na lepších 48,5 °C. V případě výkonu tu ale máme výraznější pokles o 8,5 %. Pokud to dáme dohromady, výpočetní úlohu se standardním 65W TDP zvládne procesor se spotřebou o cca 32 % vyšší než ten se 45W TDP. Chcete-li spořit, může mít snížení spotřeby smysl. Bude ho mít ale i zvýšení?

Navýšení na 95W TDP přidává 1,8 % výkonu a 170W TDP pak 3,2 %, což není nějak markantní rozdíl. Spotřeba je ve všech těchto vyšších režimech okolo 124 až 126 W (o 37 až 40 % vyšší odběr), teplota pak mezi 81 až 81,5 °C. Pokud si tak opět vezmeme 95W variantu, tak na zpracování stejné úlohy potřebuje o zhruba 35 % více energie.

Docela odlišné je to ale u 12jádrového Ryzenu 9 7900. Snížení TDP přinese snížení výkonu o 15,8 %, což už je poměrně hodně. Stále tu máme stejné snížení spotřeb z 90,2 na 62,5 W, samotná teplota klesla z už tak docela nízkých 46,5 "jen" na 45 °C. V tomto případě ušetříte volbou nižšího TDP necelých 22 % energie.

Tady vidíme, že se zvyšováním TDP postupně roste i výkon (sice už málo, ale roste). Vezměme si tedy 95W a 170W variantu. 95W varianta přinese pěkné 9% navýšení výkonu, což není vůbec špatné. Počítejte však s nárůstem spotřeby z 90 na 131 W (+45 %, což už moc pěkné není) a teplota se dostala ze 46,5 na 59,5 °C. Na výpočetní úlohu to pak znamená nárůst celkové spotřeby energie o 33 %.

Nejvyšší nastavení na 170W TDP vyžene výkon nahoru o 13,3 %. Cenou za to je ale navýšení spotřeby z 90 na téměř 187 W (+107 %), což asi uznáte, za ten vyšší výkon moc nestojí. Také teplota se z příznivých 46,5 °C dostala až na 83 °C. Výpočetní úlohu tak sice zvládne rychleji, ale s o tolik větší spotřebou, že to ve výsledku dělá téměř 83% nárůst spotřebované energie.

Ve světle těchto čísel to vypadá, že snížení TDP může mít smysl pro ty, kteří chtějí chladnější a úspornější procesor, neboť propad výkonu není tak výrazný jako propad spotřeby. Pokud jde naopak o zvyšování TDP (a tedy z neXkového procesoru dělat Xkový), tak zde to má jakž takž smysl max. na 95W TDP a uživatel tak může získat výkon o něco bližší procesorům 7000X za nižší cenu. Nějakého výraznějšího nárůstu výkonu ale bylo dosaženo jen u 12jádrového Ryzenu 9 7900. U ostatních (Ryzen 5 7600 a 7 7700) to v podstatě nemá cenu a v zásadě je lepší nechat TDP na 65 wattech.