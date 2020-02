AMD opravuje problematické ovladače Radeonů, uvádí verzi 20.2.2

Zejména majitelé nových grafických karet Radeon RX 5x00 od AMD měli nemalé problémy s ovladači Radeon Software Adrenalin 2020 Edition , které vykazovaly nestabilitu, sekání, černé obrazovky a jiné potíže. Naštěstí to nevypadá, že by šlo o chybu v hardwaru, ale právě v těchto ovladačích, což je snáze řešitelný problém. AMD proto nyní vydává novou verzi ovladačů Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2. Ta řeší nejpalčivější problémy, přesto AMD přiznává, že nebylo vše vyřešeno a stále jsou zde ještě některé "známé chyby".

Opraveny byly záseky nebo černé obrazovky při přepínání aplikací se zapnutou hardwarovou akcelerací. Zlepšilo se řízení ventilátorů na Radeonech RX 5700 a měření frekvence. Černá obrazovka by se už neměla objevovat při přepínání HDR v Battlefieldu V, podobně by měly být odstraněny pády v The Witcher 3: Wild Hunt nebo jiné chyby v Metro Exodus, Monster Hunter World, GTA V,... Naopak chyby v DOOMu ještě stále nebyly dořešeny. Výčet opravených i zbývajících nedostatků stejně jako samotné ovladače najdete na stránkách AMD