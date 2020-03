AMD potvrzuje, Ryzen 4000 a EPYC Milan nastoupí letos

Stejně jako v případě RDNA2 jde o v tomto případě o informace z Financial Analyst Day, čili přímo od AMD. To především potvrzuje, že se procesorů Ryzen 4000 a EPYC generace Milan dočkáme ještě letos, ovšem až někdy ke konci roku. Zatím tak prostě můžeme mluvit o čtvrtém kvartálu 2020.

AMD už v nové jednoduché roadmap dává první dvě generace prostě pod Zen (ve skutečnosti Zen a Zen+), pak tu máme aktuální 7nm Zen 2 a chystanou Zen 3, a to opět 7nm a ne 7nm+, jak bylo udáváno dříve. V článku o RDNA2 jsme ale už rozebírali, že dle informací od AMD to neznamená rezignaci na přechod na 7nm proces s EUV. Znamená to pouze to, že detaily o použitém výrobním procesu AMD ještě nechce rozebírat, takže to nakonec EUV může být, ale AMD také může zůstat na stávajícím procesu, anebo může jít o nějakou jeho speciální verzi.

Dále se AMD pochlubilo, jak neustále roste objem jader v dodávaných procesorech Zen na trh a že nyní se už jejich počet dostal nad čtvrt miliardy. Nejde tedy o samotné procesory, ale počet jader, který tyto procesory celkově zahrnují.

AMD nám tak dosud nepotvrdilo, na jakém procesu bude Zen 3 založen a ve skutečnosti v tom spíše udělalo zmatek. Na druhou stranu ale máme potvrzeno že serverové procesory EPYC generace Genoa s jádry Zen 4 už budou tvořeny 5nm procesem, přičemž v jeho případě už automaticky půjde o EUV. Zen 4 můžeme očekávat nejpozději v roce 2022 a ty už přinejmenším v podobě serverových Genoa využijí paměti DDR5.

V případě desktopových CPU to zdaleka není tak jisté, ostatně jestli AMD zůstane u čipletů, jako že nejspíše ano, ty budou moci být stále vyráběny ve stejné podobě pro serverové/HEDT/desktopové procesory, protože podporu pamětí a obecně rozhraní budou určovat I/O čipy.

AMD dále potvrdilo, že máme očekávat výrazný nárůst IPC v případě Zen 3 vs. Zen 2. Nedozvěděli jsme se nic přesnějšího, ale dle starších zpráv by měl být dvouciferný a přibližně takový, jaký předvedly Zen 2 oproti Zen+. Ovšem v případě výkonu v plovoucí řádové čárce by to mohl být prý až poloviční nárůst, ale to jsou zatím spíše jen nepotvrzené fámy.

Celou prezentaci AMD z Financial Analytist Day najdete na serveru techPowerUp

Ceny souvisejících / podobných produktů: