AMD představuje EPYC 4005 pro malé servery s max. 16 jádry

Pro menší a střední podniky má AMD nové serverové procesory. Jde o AMD EPYC 4005 pro patici AM5 s podporou 2kanálových pamětí DDR5-5600 (to by mělo stačit na propustnost 89,6 GB/s), dále mají 28 linek PCIe 5.0. Sestavy s nimi budou nabízet společnosti jako Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MiTAC, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro a Vultr.



Mířit mají na všeobecné servery, dedikovaný hosting, stanice pro rychlé kompilování kódu, analýzy v obchodu a e-commerce obecně, vytváření obsahu (např. editace 4K videa), úlohy zpracování obrazu nebo běh algoritmů s výpomocí umělé inteligence. V nabídce budou varianty od 6 do 16 jader, přičemž 6, 8, 12 i jedno 16jádro (4545P) bude mít TDP spotřebu jen 65 W. Vysoce výkonné varianty s vyššími takty si ale sáhnou až na 170 W, přičemž jejich maximální Boost dosahuje 5,7 GHz. EPYC 4585PX má dokonce 128 MB L3 cache, nicméně AMD nikde přímo nespecifikuje, že by mělo jít o 3D V-Cache.

CPU Počet jader/vláken L3 cache TDP Zákl. takt Boost takt Cena 4585PX 16/32 128 MB 170 W 4,3 GHz 5,7 GHz 659 USD 4565P 16/32 64 MB 170 W 4,3 GHz 5,7 GHz 589 USD 4545P 16/32 64 MB 65 W 3,0 GHz 5,4 GHz 549 USD 4465P 12/24 64 MB 65 W 3,4 GHz 5,4 GHz 399 USD 4345P 8/16 32 MB 65 W 3,8 GHz 5,5 GHz 329 USD 4245P 6/12 32 MB 65 W 3,9 GHz 5,4 GHz 239 USD

Přehled 6 nových procesorů včetně cen najdete v tabulce výše. Všechny jsou určeny pro jednoprocesorové systémy. AMD také ukazuje srovnání s 8jádrovým Xeonem 6369P, kde má o 13 až 38 % vyšší výkon. V případě 16jádra je to o 47 až 124 % více, to je ale srovnání proti Intelu s polovičním počtem jader. Ukazuje ale škálování výkonu proti 8jádrovému EPYCu.