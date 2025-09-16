Aktuality  |  Články  |  Recenze
AMD představuje nové Ryzeny 5 7400 a 7400F na architektuře Zen 4

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD představuje nové Ryzeny 5 7400 a 7400F na architektuře Zen 4
AMD dnes v tichosti rozšířilo nabídku o několik nových procesorů. Se starší architekturou Zen 4 to jsou dva procesory Ryzen 5 7400 a 7400F bez iGPU.
Společnost AMD stále postupně rozšiřuje nabídku procesorů o nové modely. Dnes zapracovala zejména na spodku nabídky, a to 6jádrovým modelem Ryzen 5 9500F na architektuře Zen 5, ale také dvojicí procesorů se starší architekturou Zen 4. Konkrétně jde o Ryzen 5 7400F a 7400. Oba dva jsou určeny pro Socket AM5. Mají 6 jader a podporu pro 12 vláken, najdeme tu 384 kB L1 cache, 6 MB L2 cache a mají 65W TDP. Zatímco však u modelu 7400F bez integrovaného GPU udává výrobce standardní 32MB sdílenou L3 cache, u modelu 7400 je uvedeno jen 16 MB. Oba procesory mají výpočetní část o ploše 71 mm2 vyráběnou 5nm FinFET procesem, IOD s plochou 122 mm2 je pak vyráběné pomocí 6nm FinFET procesu.
 
Ryzen 5 7400F tedy nemá žádné GPU, ale ponechává si 32MB L3 cache. Jeho základní takt je 3,7 GHz, Boost pak vrcholí hodnotou 4,7 GHz. Pro srovnání, 7500F má stejný základní takt, ale Boost je vyšší s hodnotou 5,0 GHz. Zatímco však 7500F je nabízen globálně, 7400F se prozatím podívá jen do Číny a Asijsko-pacifického regionu včetně Japonska. Procesor bude dodáván s chladičem AMD Wraith Stealth a podporuje maximálně 128 GB DDR5-5200 paměti.
 
Ryzen 5 7400 si ponechává základní GPU s 2 CU a taktem 2200 MHz. Jak již bylo řečeno, s L3 cache pamětí jde dle AMD ještě níže na pouhých 16 MB. Dokonce i takty jsou ještě nižší, a tak se základní frekvence dostává už jen na 3,3 GHz a Boost činí 4,3 GHz. Jeho dostupnost však bude globální. Nad ním je pak až Ryzen 5 7600, což je rovněž 6jádro, ale s mnohem vyššími takty 3,8/5,1 GHz a větší 32MB L3 cache. Mluví se o tom, že oba procesory budou prozatím k dispozici jen pro OEM, tedy v rámci hotových sestav.
 

