AMD představuje Ryzen AI Max (Strix Halo) s až 16 jádry a GPU se 40 CU

V nabídce AMD se objevují nové procesory Ryzen AI Max, které jsme znali také pod označením Strix Halo. Jde o výkonné herní procesory, které kombinují výkonné CPU, GPU i NPU do jednoho balíčku. Není tak potřeba párovat je s dedikovaným GPU. To má procesor sám v sobě. A co zde tedy najdeme? Procesor má jedno nebo dvě CCD s jádry Zen 5, kterých může být až 16 (což znamená podporu pro 32 vláken). V takovém případě mluvíme o vlajkové lodi Ryzen AI Max+ 395. Vedle toho tu najdeme GPU Radeon 8060S s architekturou RDNA 3.5, které má 40 CU, což je více než desktopové Radeony RX 7600 (ty mají jen 32 CU). GPU běží na velmi vysoké frekvenci 2900 MHz.



Pokud jde o procesorovou část, tak základní takt je 3,0 GHz, maximální frekvence činí 5,1 GHz. Najdeme tu 16 MB L2 cache a 64 MB L3 cache. Výchozí TDP činí 55 W, konfigurovatelná je mezi 45 až 120 W. CPU jádra jsou vyráběna pomocí 4nm procesu u TSMC, totéž tentokrát platí i pro IOD. Procesory podporují technologie pro přetaktování jako Curve Optimizer Voltage, Precision Boost Overdrive nebo AMD EXPO.

Zajímavostí je také paměťová podpora. Využívat lze paměti LPDDR5x-8000, nicméně aby GPU nebylo příliš škrceno pomalými pamětmi, je zde 256bitové rozhraní místo 128bitového. Díky tomu činí paměťová propustnost 256 GB/s. Pro představu, desktopová GeForce RTX 4060 má propustnost pamětí 272 GB/s. Aby toho nebylo málo, máme tu výkonné NPU s 50 TOPS, což celkový výkon procesoru pro úlohy umělé inteligence posouvá na 126 TOPS.

V nabídce budou ale i méně výkonné varianty procesorů. Ryzen AI Max 390 má mít 12 jader a 24 vláken, maximální frekvence klesne na 5,0 GHz. Dostane 12 MB L2 cache, 64 MB L3 cache zůstane. Jeho GPU bude mít ve výsledku 32 CU a nese název Radeon 8050S. Ryzen AI Max 385 už bude 8jádrovým procesorem s jediným CCD, takže počítejme také s mnohem menší cache (8MB L2 + 32MB L3), ponechá si ale max. frekvenci 5,0 GHz a výkonné GPU s 32 CU. Posledním modelem je Ryzen AI Max 380, který bude k dispozici pouze ve verzi PRO. Tady máme jen 6 jader a 12 vláken, frekvence klesá na 4,9 GHz, je zde také mnohem menší 22MB cache (6MB L2 + 16 MB L3). GPU spadne na 16 CU, což je stejně jako u Strix Point. Všechny procesory budou mít TDP konfigurovatelnou mezi 45 až 120 W a NPU s výkonem 50 TOPS.

AMD si ke srovnání vybralo docela nesrovnatelné procesory Intel Lunar Lake. Ty míří do jiného spektra, a to velmi sporných notebooků. Jejich TDP je 17 W, v případě Core Ultra 9 288V pak 30 W a MTP činí 37 W. U AMD se 120W TDP lze očekávat nejvyšší spotřebu asi někde kolem 160-170 W, možná i trochu výše, takže se tu bavíme asi o 4násobných spotřebách. Není divu, že je Ryzen s 16 jádry a 32 vlákny (Intel 8 jader a 8 vláken), mnohem silnějším GPU a několikanásobně vyšší spotřebou také několikanásobně výkonnější.