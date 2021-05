AMD přiznalo, že v době nedostatku zanedbává výrobu levných procesorů

Taková slova zazněla na JPMorgan Annual Global Technology, Media and Communications Conference, odkud jsme se včera dozvěděli o chystaných CDNA2 "Aldebaran" , respektive ty byly potvrzeny s nástupem ještě letos.

Pokud jde o grafické čipy a karty, v jejich případě není tato věc tak nápadná, neboť těch na trhu není dostatek ve slabších ani výkonnějších verzích. Ale procesory jako Ryzen 3 a v podstatě už veškerá samostatně prodávaná APU jsou nedostupné, a to některé modely už dlouhodobě.



Co konkrétně ale uvedla Lisa Su? Na otázku, zda by její AMD mohlo dodávat na trh více produktů, kdyby byly k dispozici potřebné výrobní kapacity, odpověděla, že stejně jako v případě mnoha jiných firem se dá říci, že aktuálně poptávka převyšuje nabídku. Existují tak některé produkty, které nemají ve výrobě takovou pozornost, jakou by měly mít. Zvláště pak v segmentu PC hardwaru AMD dává vyšší prioritu výrobě výkonnějších modelů než low-endu.

Jde vcelku o upřímné vyjádření, nad nímž se netřeba podivovat, neboť žádná firma nebude dobrovolně vyrábět takové produkty, z nichž koukají nižší marže, aby pak nemohla vyslat na trh dostatek takových, na nichž může vydělat víc. Ostatně nejspíše i proto dosud nebyly ani ohlášeny nové procesory Ryzen 3 5000 a vzhledem k situaci na trhu můžeme počítat s tím, že ani nebudou.

Nedá se ale říci, že by AMD mohlo být v této situaci spokojeno, neboť se zastavil růst jeho podílu na trhu s procesory x86, což je jednoduše způsobeno právě vysokou poptávkou po nových PC, se kterou se Intel dokáže díky vlastním kapacitám vypořádat mnohem lépe. AMD mu navíc částečně ustupuje i v maloobchodním prodeji, a to jednoduše právě proto, že na trhu nemá levnější moderní procesory.

