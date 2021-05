AMD Instinct MI200 "Alderbaran" s CDNA2 přijde ještě letos

Na 49. ročníku JPMorgan Annual Global Technology, Media and Communications Conference vystoupila šéfka společnosti AMD a zběžně představila plány týkající se výkonného serverového a exascale hardwaru. Lisa Su tak potvrdila, že produkty založené na nástupnické generaci původní verze architektury CDNA přijdou ještě letos, čili půjde o CDNA2, což představuje akcelerátory Instinct MI200 s čipy Aldebaran.

Lisa Su také uvedla, že právě díky původní CDNA se firmě AMD povedlo získat zakázky na superpočítače Frontier (1,5 exaFLOPS) a El Capitan (2 exaFLOPS) a především zde půjde o vysokorychlostní propojení CPU a GPU v jednotlivých uzlech, což umožní dosáhnout vysokého výkonu v HPC, AI a strojovém učení. A právě až CDNA2 bude dle roadmap určena pro exascale systémy a nabídne potřebné rozhraní Infinity Fabric, čili je zřejmé, o čem Lisa Su mluví.

superpočítači Frontier chystaném pro Oak Ridge National Labs také víme, že by měl být v ideálním případě již dokončen ještě v tomto roce, čili představení CDNA2 v druhé polovině roku tomu odpovídá. Poté už přijde čas na ještě výkonnější El Capitan pro Lawrence Livermore National Labs.

Aldebaran (GFX90A) má být přitom založen na jistém "Advanced Node", což ovšem nutně neznamená již nasazení 5nm procesu. Spíše by se mělo jednat o vícečipové řešení využívající různé výrobní procesy, ale ještě si počkejme na to, co konkrétního bude Aldebaran představovat. Měl by také využít paměti HBM2e stejně jako Intel Ponte Vecchio, ale jinak o těchto GPU nevíme nic.



A je s podivem, že role firem AMD a Intel s ohledem na informování o budoucím hardwaru se v poslední době mění. Intel je výrazně sdílnější než dříve, zatímco v případě AMD nemáme pořádný přehled ani o tom, co má nastoupit na trh ještě tento rok. Nicméně o Alderbaranu a snad i o dalších produktech AMD by se Lisa Su mohla zmínit ve své computexové prezentaci příští týden.

