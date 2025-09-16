AMD propaguje X3D procesory jako čipy schopné dosahovat ve hrách přes 1000 fps
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD vidí ve velmi vysokých obnovovacích frekvencích jeden ze způsobu propagace. Vedle 1000Hz monitorů, které vyvíjí s AntGamerem, se nyní soustředí na X3D procesory.
Společnost AMD sice nemá zrovna nejvýkonnější grafické karty pro hráče, má nicméně rozhodně nejlepší herní procesory. Ty s 3D V-Cache dosahují ve hrách hodně vysokých výkonů a jsou v nich výrazně lepší než standardní Ryzeny nebo procesory Intelu. V rámci boje o hráče má nyní jako mantru extrémní obnovovací frekvence, ideálně hodnotu 1000 Hz a výše. Sice asi většina z nás moc nerozumí tomu, k čemu jsou takto vysoké hodnoty dobré, AMD ale nadále hledá cesty, jak je zdůraznit. Nedávno to byla kooperace s čínskou firmou Antgamer na vývoji monitoru s obnovovací frekvencí 1000 Hz, nyní to je propagace procesorů Ryzen X3D s přídavnou 3D V-Cache právě tím, jak dokážou dosáhnout těchto vysokých obnovovacích frekvencí.
Objevil se totiž údajný záznam z prezentace AMD, který mluví o procesorech Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D a mobilním Ryzen 9 9955HX3D, které jsou schopné ve hrách s vhodným GPU překonávat hranici 1000 fps. V tabulce sice už dále chyběl mobilní model procesoru, nicméně AMD říká, že 1000 fps je možné dosáhnout s procesorem Ryzen 7 9800X3D s GeForce RTX 5080 a Ryzen 9 9950X3D s GeForce RTX 5090D ve hrách Counter Strike 2, League of Legends, Valorant, PUBG, Naraka: Bladepoint a Marvel Rivals. Pokud se použije grafická karta AMD Radeon RX 9070 XT, hranici 1000 fps překonává sestava s Ryzenem 7 9800X3D pouze ve Valorantu a League of Legends.
Zdroj: tomshardware.com, videocardz.com, techspot.com