AMD Radeon RX 5600 XT je tu, ovšem se specifikacemi je potíž

Mnozí výrobci karet ještě ani nereagovali na novou možnost a neohlásili, že své modely budou chtít také vylepšit. Jako první to učinila společnost Sapphire pro svůj model Pulse, následovala pak firma PowerColor a nejnověji se dozvídáme o reakci společnosti MSI. Mnohé karty jsou už ale v našich a západních obchodech naskladněny , nebo se začnou velice brzy prodávat a lze očekávat, že právě ty nebudou vybaveny novými verzemi BIOSu. Pak je na zákaznících, aby si flash provedli sami, přičemž ti aktuálně nemají žádný přehled o tom, který výrobce si nový BIOS přichystá a který ne, či případně jak se tím změní specifikace. Není totiž zaručeno, že třeba paměti budou ve všech případech skutečně pracovat na 14 Gb/s, respektive tomu tak nebude, jak ukazuje MSI

Karty se tak už dostaly na sklady obchodů, nicméně mnozí zákazníci mohou čekat na to, s jakou nabídkou nakonec přijdou firmy jako Asus, XFX či ASRock, což není zrovna dobrý předpoklad pro vysoké úvodní prodeje.

Samotná společnost AMD navíc oficiální specifikace Radeonů RX 5600 XT dle včerejšího uvedení na trh vůbec nezměnila, takže stále platí takty až 1560 MHz a 12Gb/s paměti se 150 W TBP. A mimochodem, i referenční model nového RX 5600 XT už nese dva axiální ventilátory a ne jeden radiální jako řada RX 5700. AMD loni své "vysavačové" chlazení ještě obhajovalo, že tím myslí na bezpečné chlazení karet v nedostatečně větraných skříních. Evidentně si ale sám výrobce uvědomit, že v tomto ohledu prostě zaostal a chlazení svých karet konečně změnil, což platí i pro RX 5500 XT.

Co se týče specifikací karet MSI, která si připravila hned pět RX 5600, pouze jedna z nich nabídne 14Gb/s paměti, a to nově ohlášený model GAMING Z. Karta GAMING X díky novému BIOSu sice získá vyšší takty GPU, ale paměti budou stále na 12 Gb/s. Že by MSI využívalo paměti, které by na vyšší takty nemusely stačit?

MSI Radeon RX 5600 XT Series GAMING Z GAMING X GAMING MECH OC MECH Base ? 1235 -> 1420 MHz 1185 MHz 1235 MHz 1130 MHz Game 1615 MHz 1460 -> 1615 MHz 1420 MHz 1460 MHz 1375 MHz Boost 1750 MHz 1620 -> 1750 MHz 1600 MHz 1620 MHz 1560 MHz Paměti (na pin) 14 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps

Zvláště zajímavé je pak srovnání cen, neboť Sapphire Radeon PULSE RX 5600 XT 6G není problém pořídit za 8 tisíc korun s daní, zatímco GAMING X od MSI neměla daleko k 11 tisícům, a to má slabší paměti. GAMING Z tak bude logicky ještě dražší, ale na druhou stranu jde o ještě neustálené ceny, které se výrazně mění za pochodu při psaní těchto řádků, neboť než jsem byl s aktualitou hotov, cena GAMING X ve sledovaném obchodě najednou spadla pod 10 tisíc. Ale jsou tu jiní adepti jako ASUS Radeon ROG-STRIX-RX5600XT se stále 12 Gb/s paměťmi za téměř rovných 11 tisíc.

AMD nám zkrátka připravilo pěknou grafickou kovbojku a nám nezbývá než sledovat, jak to celé dopadne a jak se změní specifikace a ceny karet. Až pak bych se osobně rozhoupal ke koupi. Ovšem kdo čekat nechce, má tu přesto vhodnou volbu: Sapphire Radeon PULSE RX 5600 XT 6G.

Ceny souvisejících / podobných produktů: