AMD Radeon RX 6750 GRE s 12 GB paměti přijde už za dva dny

Před čtvrt rokem uvedla společnostnový Radeon RX 7900 GRE , který byl představen nejprve pro Čínu (zkratka GRE znamená Golden Rabbit Edition a reaguje na čínský rok zajíce), aby se později rozšířil i na další trhy. Nyní se proslýchá, že by se 18. října měla představit nová grafická karta, má jít tedy ještě o kartu se starší architekturou RDNA 2. Původně se mělo za to, že by mohlo jít o výše přetaktovanou těžařskou kartu BC-2235 vycházející z Radeonu RX 6700 s 10 GB VRAM na 160bitové sběrnici, nyní to ale vypadá, že RX 6750 GRE bude trochu výkonnějším železem.

V čínských obchodech se totiž objevily zmínky o RX 6750 GRE s 12GB VRAM, tedy s širší 192bitovou sběrnicí stejně jako u RX 6700 XT a 6750 XT (konkrétně jde o karty řady Gigabyte Eagle a Gaming). Přesnější informace o taktech pamětí nebo jakýchkoli údajích o čipu ale zatím nemáme. Uvážíme-li, že RX 6700 má 2304 stream procesorů a RX 6700 XT i RX 6750 XT pak 2560, může to být jakékoli číslo mezi nimi, ale i včetně nich. Co je ale zatím více jasné, je fakt, že karty budou prozatím dostupné pro čínský trh a v rámci OEM sestav. To však nevylučuje, že se neobjeví později i ve volném prodeji na jiných trzích. Zda se tak ale stane, to teprve ukáže až budoucnost.