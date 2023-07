AMD uvádí levnější Radeon RX 7900 GRE za 649 USD

V posledních dnech se objevovaly informace o grafické kartě AMD Radeon RX 7900 GRE a nyní se oficiálně představuje. Mělo by jít o cenově atraktivní variantu, která má konkurovat především GeForce RTX 4070 a 4070 Ti. Zajímavé je označení s přídomkem GRE, kdy si karta ponechává vysoké high-endové číselné označení 7900, které ji marketingově strká asi výše, než by měla být, na druhou stranu nic neříkající GRE zase napovídá, že půjde asi o něco dost ořezaného. Sám nevím, zda bych více očekával od označení 7900 GRE nebo 7800 XT. To už je ale záležitostí marketingového oddělení AMD. My víme, že tato karta lehce snižuje počet tranzistorů z 58 (RX 7900 XT i XTX) na 54 mld., což přináší otázku, jaký čip je tu vlastně použit.



Počet CU proti Radeonu RX 7900 XT klesl jen mírně z 84 na 80 (počet stream procesorů z 5376 na 5120), základní takt pak spadl o 120 MHz na 1880 MHz, Boost frekvence pak šla dolů o 155 MHz na 2245 MHz. Celkovým výsledkem je, že se hrubý výkon snížil z 52 na 46 TFLOPS (o 11 %). Nová karta také přichází o dva paměťové čipy, takže se kapacita GDDR6 pamětí snižuje z 20 na 16 GB a paměťová sběrnice se zúžila z 320 na 256 bitů. Spolu se snížením jejich taktu a rychlosti z 20 na 18 Gbps to posouvá paměťovou propustnost z 800 na 576 GB/s, což je 28% propad.



Radeon RX 7900 GRE

Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900 XTX Počet CU

80

84

96

Počet jader

5120

5376

6144

Počet tranzistorů 54 mld. 58 mld. 58 mld. Game Clock

1880 MHz

2000 MHz 2300 MHz

Boost Clock

2245 MHz

2400 MHz

2500 MHz

FP32 TFLOPS

46 TFLOPS

52 TFLOPS

61 TFLOPS

Spotřeba

260 W

315 W

355 W

Infinity Cache

64 MB

80 MB

96 MB

Kapacita pamětí

16 GB GDDR6

20 GB GDDR6

24 GB GDDR6

Šířka sběrnice

256-bit

320-bit

384-bit Rychlost pamětí 18 Gbps 20 Gbps 20 Gbps Paměťová propustnost 576 GB/s 800 GB/s 960 GB/s Efektivní paměťová propustnost 2250 GB/S 2900 GB/s 3500 GB/S

O kolik se sníží výkon, zatím těžko odhadovat, nicméně hrubý výkon je o 11 % nižší, paměti jsou o 28 % pomalejší, takže to dá nějakou základní ideu, kde se asi pohybovat. Pozitivní stránkou je snížení spotřeby o 17 % na 260 W a především cena, která se dostala na 649 USD. Zde připomeňme, že Radeon RX 7900 XT začínal na 899 USD, nicméně nyní je za 799 USD. To znamená, že bychom mohli očekávat cenu okolo 16.500 Kč s DPH, což je zhruba na úrovni GeForce RTX 4070. Ze specifikací by se dal usuzovat výkon někde mezi RTX 4070 (599 USD) a RTX 4070 Ti (799 USD), spíše bych ho očekával o něco blíže k 4070 Ti, což by z Radeonu dělalo dosti zajímavou nabídku.