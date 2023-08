AMD Radeon RX 7500: údajně 1792 jader a vysoká spotřeba 130 W

sice nedávno potvrdilo, že představí v řádů několika týdnů (tzn. do konce září) nová GPU pro nadšence, tím ale nevylučuje, že se nabídka rozšíří i jinde. Zatímco z předchozí zprávy bychom očekávali asi řadu Radeon RX 7700 a/nebo RX 7800, objevily se také zákulisní (tzn. nepotvrzené) informace o low-endové grafické kartě. Proti Radeonu RX 7600 s 32 CU a 2048 jádry by mělo dojít ke snížení počtu na 28 CU a 1792 jader. To je o 12,5 % méně a zhruba v těchto rozmezích bychom mohli očekávat i pokles výkonu, pokud budou zachovány takty a nedojde k dalším ústupkům. Zůstane monolitický čip Navi 33 a výroba pomocí procesu TSMC N6.