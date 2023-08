AMD potvrdilo, že v řádu týdnů přijdou nové mainstreamové grafiky RDNA 3

Do třídy nadšenců (enthusiast) by totiž ještě v tomto čtvrtletí měly přijít další nové karty. Jedním z kroků byl sice už nedávno představený Radeon RX 7900 GRE s 80 CU (5120 jádry), nicméně mezi ním a Radeonem RX 7600 s 32 CU a 2048 jádry zeje pořád obří mezera. Více informací nemáme, a tak můžeme jen spekulovat. Nabízí se toho hodně. Může to být různá kombinace karet Radeon RX 7600 XT, RX 7700, RX 7700 XT, RX 7800 nebo RX 7800 XT, nejčastěji se zmiňuje RX 7700 XT a RX 7800 XT. V druhém případě může být problémem to, že RX 7800 XT bude pravděpodobně už dost blízko RX 7900 GRE, takže problém s velkou mezerou by moc nevyřešil. Jak to bude, to teprve uvidíme. Toto čtvrtletí znamená nejpozději konec září, takže už moc dlouho čekat nemusíme. Spekuluje se, že za zpoždění mohou velké neprodané zásoby karet s Radeon RX 6800 a RX 6900.