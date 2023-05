AMD Radeon RX 7600 bude mít dle úniků vyšší spotřebu než RTX 4060 Ti

Radeony RX 7600. Ty by měly být konkurencí pro nedávno představené

Už velmi brzy se objeví nové. Ty by měly být konkurencí pro nedávno představené GeForce řady RTX 4060 . Nyní se objevily další úniky, které jsou o něco detailnější a dozvídáme se nové skutečnosti. Víme, že RX 7600 by mělo dostat architekturu RDNA 3 a 6nm výrobní proces. Díky tomu by se i přes navýšení počtu tranzistorů z 11,1 na 13,3 mld. mělo zmenšit jádro z 237 na 204 mm2. Proti Radeonu RX 6600 se zvyšuje počet CU z 28 na 32, totéž platí pro RT akcelerátory, zůstává 64 ROP a nově tu máme akcelerátory pro AI. Výše uvedená čísla také znamenají, že se zvyšuje počet stream procesorů z 1792 na 2048.

Pokud jde o takty, zde máme počítat s Game Clock na úrovni 2250 MHz, Boost Clock má vyskočit až na 2625 MHz. Hrubý výkon v FP32 by se díky upravené architektuře měl dostat dokonce na 21,5 TFLOPS, což je mnohem blíže k GeForce RTX 4060 Ti (22,1 TFLOPS) než RTX 4060 (15,1 TFLOPS). Otázkou však bude, nakolik tento hrubý výkon dokáže přetavit do skutečného výkonu. Stejně jako GeForce řady RTX 4060, i zde máme jen 128bitovou sběrnici pamětí GDDR6, jejíž kapacita je rovněž pouze 8 GB. Samotné paměti se postarají o propustnost pouze 288 GB/s, nicméně stejně jako u Nvidie, i zde se dozvídáme efektivní propustnost po započtení vlivu 32MB Infinity Cache. Ta by se měla dostat na 476,9 GB/s, což má blíže spíše základní RTX 4060 (453 GB/s) než RTX 4060 Ti (554 GB/s). Karty využijí sběrnici PCIe 4.0 x8.



Čipem ani pamětí by novinka neměla dosáhnout na výkony RTX 4060 Ti, nicméně obě hodnoty alespoň papírově vypadají být nad úrovní RTX 4060, což by vůbec nebylo špatné. Problémem je trochu spotřeba. Zde se Ada Lovelace povedla, zatímco RDNA 3 až tak moc efektivitou nehýří. Zde připomeňme, že RTX 4060 má 115W TGP (110W herní spotřebu) a RTX 4060 Ti 160W TGP (140W herní spotřebu). V případě Radeonu RX 7600, který by teoreticky měl spadnout někam mezi tyto GeForce, tu máme dle úniku spotřebu 165 W, čímž je nad spotřebou 8GB RTX 4060 Ti a téměř o polovinu nad RTX 4060. Zde bude nový Radeon zajímavý, to pak rozhodne výkon a především cena. Pokud nepřesáhne 299 USD jako u základní RTX 4060, ale bude výkonnější (a tady je otázkou, jak na tom výkonem vlastně bude), mohlo by jít stále o zajímavý kousek hardwaru.