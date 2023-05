Nvidia představuje GeForce RTX 4060 a 4060 Ti, začínají na 7.899 Kč

Grafická architektura Ada Lovelace se konečně dostává do mainstreamu. Přichází totiž nové grafické karty Nvidia GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti. K dispozici budou celkem tři různé varianty, RTX 4060 8GB, RTX 4060 Ti 8GB a 16GB. Dostáváme zde nová RT jádra 3. generace, vylepšení se dočkala také Tensor jádra, která jsou nyní ve čtvrté generaci a proti svým předchůdcům mají karty v tomto ohledu 2,4-2,7× vyšší hrubý výkon (díky vylepšení jader i frekvencí). Dostalo se na NV Encoder 8. generace, který přináší hardwarovou akceleraci videa AV1. Zásadně se také vylepšila kapacita paměti L2 cache, která má výrazně zkrátit průměrné přenosy do VRAM, čímž se eliminuje nevýhoda pomalejších pamětí. Novinka má také technologii DLSS 3 místo původní verze DLSS 2.



Pokud se podíváme na základní GeForce RTX 4060, ta má nyní 3072 CUDA jader, což je pokles proti předchozím 3584 jádrům u RTX 3060 (-14 %). Základní frekvence se ale značně zvýšila z 1,32 GHz na 1,83 GHz (+39 %), Boost frekvence pak z 1,777 GHz na 2,46 GHz (+ 38 %). Když se to dá dohromady, výkon v FP32 nakonec vzrostl z 13 na 15 TFLOPS. Nepříjemnou zprávou je snížení velikosti paměti z 12 na 8 GB a paměťový subsystém snížil svou rychlost z 360 GB/s na 272 GB/s kvůli zúžení sběrnice na 128 bitů. Poněvadž má ale RTX 4060 mnohem větší 24MB L2 cache místo původních 3 MB, výrazně se snížil počet situací, kdy je vůbec nutno chodit pro data do hlavní VRAM, a dolů tak šel i objem přenášených dat. Nvidia tak tvrdí, že díky snížení množství dat na snímek o téměř polovinu se tak navzdory nízké hodnotě 272 GB/s dosahuje efektivního výkonu, jako by byla propustnost 453 GB/s.

Potěší snížení TGP ze 170 W na pouhých 115 W, což je na mainstreamovou kartu pěkné číslo. V idle režimu se snížila spotřeba z 8 na 7 W, u videa v AV1 pak ze 13 na 11 W. Při hraní pak RTX 3060 dosahovala v podstatě své TGP 170 W, nicméně RTX 4060 je u her lehce pod touto hranicí, činí 110 W. Je tak dokonce úspornější než starší RTX 2060.



Výkonnější GeForce RTX 4060 Ti pak také snižuje počet CUDA jader z 4864 (u RTX 3060 Ti) na 4352 (-11 %). Dochází zde ale opětovně k výraznému navýšení taktů, a to z 1,41 GHz na 2,31 GHz (+64 %), Boost frekvence se pak zvyšuje z 1,665 GHz na 2,535 GHz (+52 %). I přes snížení počtu jader se tak velmi výrazně navyšuje hrubý výkon v FP32 z 16 na 22 TFLOPS (+38 %). V případě RTX 4060 Ti bude k dispozici 8GB i 16GB varianta.

Rychlost pamětí je o trochu vyšší než u RTX 4060, a to 288 GB/s, je to ale stále výrazně méně než u předchůdce. Opět tu máme ale výrazné navýšení L2 cache paměti ze 4 MB na 32 MB, což snižuje objem přenášených dat, a efektivně se tak karta dostává na propustnost 554 GB/s. Také zde máme příznivé zprávy o spotřebě. TGP klesla z 200 W na 160 W, herní spotřeba pak ze 197 W na 140 W. RTX 4060 Ti je tak výrazně efektivnější. Nabízí o 38 % vyšší hrubý výkon, přitom je její spotřeba o 20 % nižší papírově, ve hrách pak dokonce o 29 %. Oproti předchůdci je výrazně efektivnější i v idle režimu (7 W proti 12 W) a při přehrávání videa (13 W vs 19 W).

Pokud jde o ceny, zda máme také pozitivní zprávy. GeForce RTX 4060 se skutečně dostala na 299 USD a u nás byla její cena stanovena na 7.899 Kč s DPH, přičemž do prodeje půjde v červenci. GeForce RTX 4060 Ti 8GB bude za stejnou cenu jako 8GB předchůdce, tady se tedy nic nemění a jde za 399 USD. V ČR je to tedy 10.499 Kč s DPH. No a nakonec tu máme ještě GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, která bude stát 499 USD. Je tedy cenově a hrubým výkonem posazena mezi 8GB RTX 4060 Ti a 12GB RTX 4070, má však největší paměť. V tomto případě byla cena stanovena na 13.199 Kč s DPH. Otázkou nyní je, zda vám větší paměť stojí za příplatek 2.700 Kč.