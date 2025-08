AMD Radeon RX 9060 je tady. Jen pro OEM a slabší, než se tvrdilo

AMD Radeon RX 9060 měli sice leakeři docela úspěch, ale jeden důležitý detail netrefily. Novinka nižšího mainstreamu má skutečně stále 8 GB VRAM typu GDDR6 a je pravdou, že se snížila frekvence paměťových čipů. Ze 20Gbps verzí jsme se dostali na 18Gbps, což poslalo dolů i propustnost ze 320 GB/s na 288 GB/s. Zatímco tady se úniky trefily, v případě čipu to bohužel neplatí. Ne ve všem se vždy úniky trefí , a tak u nové grafické kartyměli sice leakeři docela úspěch, ale jeden důležitý detail netrefily. Novinka nižšího mainstreamu má skutečně stále 8 GB VRAM typu GDDR6 a je pravdou, že se snížila frekvence paměťových čipů. Ze 20Gbps verzí jsme se dostali na 18Gbps, což poslalo dolů i propustnost ze 320 GB/s na 288 GB/s. Zatímco tady se úniky trefily, v případě čipu to bohužel neplatí.

Radeon RX 9060 totiž [navzdory tomu, co tvrdily úniky] přišel o výpočetní jednotky a z 32 CU jsme se dostali na 28 CU, což rovněž znamená pokles počtu stream procesorů z 2048 na 1792. To je tedy 12,5% pokles. Současně s tím klesl počet akcelerátorů pro ray-tracing z 32 na 28 a AI akcelerátorů ze 64 na 56. Počet ROP jednotek je nadále 64, u texturovacích jednotek jsme šli ze 128 na 112. Původní předpoklady hovořily o mírném snížení taktů, což mělo snížit výkon v FP32 z nynějších 25,6 TFLOPS na 24,5 TFLOPS, skutečností je ale jen 21,4 TFLOPS. Když to spočítáme, frekvence čipu byla snížena ze 3130 na 2990 MHz, a tohle tvrdily zákulisní informace správně. Spolu s tím klesl ale i výkon pro AI a ze 410 TOPS jsme nyní na 343 TOPS v INT4.

Snížený výkon pochopitelně může znamenat sníženou spotřebu, a to se také potvrdilo. Ze 150W TBP jsme se dostali na konečných 132 W. Pokud byste si přesto dělali zálusk na Radeon RX 9060 jako levnou, ale moderní grafickou kartu do levného herního PC, asi vás zklame informace, že bude k dispozici jen pro OEM, tedy v rámci hotových sestav vybraných výrobců. To pochopitelně nevylučuje, že karty nebudou v retailu k dispozici později, prozatím tomu ale tak nebude. Nevíme tedy ani cenovku.