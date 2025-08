Unikají specifikace nových Radeonů RX 9060, nebudou prý o moc pomalejší než RX 9060 XT

AMD plánuje rozšířit nabídku svých grafických karet s architekturou RDNA 4 dále směrem dolů a chystá se nový Radeon RX 9060. Nyní se objevují i první specifikace, které by novinka měla údajně mít. Pokud jde o čip, tak tady naštěstí k ořezání počtu CU a stream procesorů nedojde, alespoň tak říkají neoficiální zákulisní informace. Nadále by tak měl mít 32 CU a 2048 stream procesorů. Předpokládá se však snížení Boost frekvence. Zatímco RX 9060 XT má 3130 MHz, u RX 9060 se mluví o tom, že by pravděpodobně takt měl spadnout na 2990 MHz, tedy o 4,5 %. To není mnoho. Výkon v FP32 by tak mohl spadnout z 25,6 na 24,5 TFLOPS, v INT4 pak ze 410 na 392 TOPS.

Co se týče pamětí, tady se zůstane na 128bitové sběrnici a k dispozici bude patrně jen základní 8GB verze (9060 XT má na výběr mezi 8GB a mnohem populárnější 16GB variantou ). Místo 20Gbps čipů modelů XT se ale použijí pomalejší 18Gbps modely, což by mělo poslat propustnost z nynějších 320 GB/s na 288 GB/s, což je pokles o 10 %. Dá se tak očekávat, že nové karty budou asi o nějakých 5 % pomalejší než nynější 8GB Radeony RX 9060 XT.

Zatím nevíme, jaká bude spotřeba. 8GB Radeon RX 9060 XT má 150 W, tady se dá očekávat nějakých 10-20 W dolů. Co se týče ceny, 8GB RX 9060 XT je za 299 USD, což je stejná cena, jakou má Nvidia u GeForce RTX 5060, proti které má nový Radeon bojovat. U RX 9060 sice plánovanou cenu neznáme, ale asi se dá odhadovat mezi 259-279 USD, což bude méně než za GeForce. Vzhledem k rozdílům výkonu mezi RX 9060 XT 8GB a RTX 5060, a očekávanému poklesu výkonu RX 9060 vůči RX 9060 XT, se dá předpokládat, že RX 9060 bude mít výkon zhruba na úrovni RTX 5060, ve 4K nejspíš i vyšší. Pro levné mainstreamové hraní by tak měl být pravděpodobně lepší nabídkou než GeForce RTX 5060.