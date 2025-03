AMD Radeon RX 9060 XT má přijít v 8GB i 16GB verzi, to naznačuje 128bitovou sběrnici

AMD nedávno představilo nové Radeony RX 9070 a RX 9070 XT , které nevypadají zrovna špatně. Model XT výkonem konkuruje RTX 5070 Ti, přitom je o 20 % levnější a stojí 599 USD místo 749 USD (za kterou se navíc RTX 5070 Ti vlastně ani nedá pořádně sehnat). RX 9070 je na tom hůře, hrubým výkonem je výrazněji slabší, to se ale neodráží dostatečně na ceně, ta je nižší jen o 50 USD. Proti RTX 5070, na kterou míří, má ale jednu výhodu. Najdeme zde 16 GB VRAM na širší 256bitové sběrnici, takže je zde více paměti, i když samotnou paměťovou propustností díky výrazně pomalejším 20Gbps čipům nevítězí. Dosahuje zhruba 640 GB/s, zatímco RTX 5070 navzdory užší 192bitové sběrnici, ale díky mnohem rychlejším 28Gbps čipům GDDR7 dosahuje 672 GB/s. Jak se zdá, v nižší třídě ale AMD svou paměťovou výhodu nezopakuje.

Očekávané Radeony RX 9060 XT se totiž objevily v databázi Eurasian Economic Commission (EEC), kde byly registrovány názvy karet Aceru, konkrétně Predator Bifrost RX 9060 XT OC, ve dvou variantách, a to s 8 GB a 16 GB VRAM. Konkurenční RTX 5060 Ti by přitom také měla být v 8GB a 16GB variantě. To ale také znamená jednu další věc, paměťová sběrnice bude stejně jako u Nvidie 128bitová, což vzhledem k použití pomalejších (patrně 20Gbps) pamětí GDDR6 bude znamenat výrazně nižší propustnost než u Nvidie, která pravděpodobně i u těchto modelů využije 28Gbps GDDR7. To by znamenalo propustnosti 320 GB/s u AMD, zatímco u Nvidie by to mělo být 448 GB/s. AMD by tak mělo nabízet stejné množství paměti (nemělo by tedy výhodu, jakou má RX 9070 proti RTX 5070), navíc ta bude pomalejší.

Otázkou zůstává ještě to, nakolik se vyplní nepříliš optimistické zvěsti o počtu streamovacích procesorů, takže zde to prozatím vypadá, že AMD bude tahat za kratší konec provazu. Nezdá se tedy, že by se měly vyplnit ojedinělé zvěsti o tom, že by karty RX 9060 XT mohly mít 12GB VRAM se 192bitovou sběrnicí, což by bylo hodně zajímavé (znamenalo by to propustnost na 480 GB/s). V této kategorii tak má větší než 8GB základ jen Intel (B570 s 10 GB na 160 bitech, resp. B580 s 12 GB na 192 bitech). Zůstává tak boj cenou, což se teprve ukáže, nakolik se do něj AMD pustí.