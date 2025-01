AMD Radeon RX 9070 XT by prý mohl být od 479 USD, vyšel by levněji než RTX 5070

Nvidia nedávno uvedla své grafické karty GeForce RTX 5000 , přičemž docela potěšila cenami. Cena RTX 5090 je sice z jiného vesmíru, ale to bude patrně i výkon, u ostatních modelů se ale ceny nezvyšovaly, což je příznivá zpráva (u RTX 5080 je dokonce o 200 USD nižší než při uvedení RTX 4080, ale na stejné úrovni jako u RTX 4080 Super). Bohužel to také vypadá, že v rastrovacím výkonu se novinky Nvidie nikam zásadně neposunou, to bude především ve výkonu v RT a DLSS. Konkurenční AMD své Radeony s architekturou RDNA 4 zatím oficiálně nepředstavilo, a tak je otázkou, zda vyčkávalo na to, jakou cenovou politiku zvolí zelený tábor. Možné to je, nevíme. Frank Azor z AMD se nicméně nedávno nechal slyšet, že nové karty s RDNA 4 sice nebudou kartami za 300 USD, ale na druhou stranu nebudou ani za 1000 USD.

Zákulisně se proslýchá, že by Radeon RX 9070 XT měl začínat na ceně 479 USD za referenční karty a okolo 549 USD za karty třetích stran s vlastními systémy chlazení. To by byla velmi zajímavá cena. Podotkněme, že RTX 5070 má mít cenu 549 USD, takže RX 9070 XT by měla být na stejné nebo nižší úrovni. RTX 5070 Ti má vyjít na 749 USD a RTX 5080 pak na 999 USD. A zde je velkou otázkou, kam se svým výkonem vlastně novinka od AMD zařadí. Dosavadní úniky z 3DMarku zatím naznačují velký rozptyl, nicméně i nejhorší výsledek mluví pro AMD docela dobře.

Většina úniků míří RX 9070 XT mezi RTX 5070 a RTX 5070 Ti, některé blíže ke slabšímu modelu, některé spíše k tomu silnějšímu (tam míří AMD i svým označováním), byly zde dokonce až podezřele optimistické úniky, které napovídaly výkon blíže k RTX 5080 (přesněji řečeno nad nynější RTX 4080 Super). Zde by ale bylo dobré připomenout, že RTX 5070 Ti a RTX 5080 k sobě mají poměrně blízko (rozhodně blíže než RTX 5070 Ti k RTX 5070). Sdílí stejný čip GB203, který se o 20 % liší v počtu CUDA jader, paměti mají stejnou kapacitu a šířku datové sběrnice, u RTX 5080 ale běží rychleji. Vše jsou ale prozatím jen zákulisní informace a asi by nebylo až tak překvapivé, kdyby vzhledem k očekávanému výkonu byla cena RX 9070 XT tak o 100 USD výše, než bylo prezentováno v posledním úniku.



Objevily se ale i uniklé záznamy z e-shopů, které ale vypadají spíše jako vymyšlené. Ve španělském obchodě Neobyte se např. objevil Gigabyte Aorus RX 9700 XT Elite s nesmyslně vysokou cenou 1199,99 EUR, nesmyslně nízkým taktem 2000 MHz jádra, který byl stejný i u OC verze, jež byla o 130 EUR levnější. Jiný obchod u stejného Gigabyte ukázal základní takt 2400 MHz, Boost 2970 MHz a cenu v přepočtu na USD cca 530 USD.