AMD Raphael mají nabídnout maximálně 16 jader

Na 16 jader bychom si ostatně sázeli i my jako na nejpravděpodobnější variantu, které nahrává i to, že Intel v konkurenčních Alder Lake nabídne přinejlepším 8 výkonných a 8 slabších jader v konfiguraci 16C/24T, neboť pouze silnější jádra mají disponovat Hyperthreadingem. Z tohoto hlediska tak AMD i tak stále nabídne lepší konfiguraci 16C/32T, jakou disponuje už dnešní Ryzen 9 5950X i starší Ryzen 9 3950X.

Pokud se tato informace potvrdí , a že jí odpovídá i starší údaj o stále 8jádrových CCD se Zen 4 (viz obrázek dole) stejně jako tweet Patricka Schura , pak bude AMD možná čelit narážkám na to, že se zbaběle neodhodlalo k dalšímu navýšení počtu jader. Ovšem AMD jistě moc dobře ví, jaký je zájem o procesory Ryzen se dvěma čiplety a umí si spočítat, zda by se vůbec alespoň trošku vyplatilo připravit nové modely s dokonce třemi čiplety, které asi budou nutné pro navýšení počtu jader nad 16. Ostatně pokud někdo nutně potřebuje více jader, má tu Threadrippery.