Nabídnou procesory Zen 4 nakonec až 128 jader?

Broly_X1 na svém twitterovém účtu obvykle přináší novinky o chystaných produktech firmy AMD a nejinak je tomu i nyní. Dozvídáme se , že starší informace ze serveru Chiphell o až 128 jádrech procesorů Zen 4 by měla být pravdivá. AMD přitom nic takového jako maximální počet jader v procesorech Zen 4 neuvedlo a oficiálně máme potvrzeno sotva to, že tyto procesory se skutečně chystají.

Počítá se přitom s tím, že i Zen 4 využijí osmijádrové čiplety, díky čemuž mohl vzniknout i tento obrázek ukazující představu leakera ExecutableFix o podobě procesorů Genoa. Zde se ovšem počítá s tím, že budou mít maximálně 96 jader ve 12 čipletech.





Čili pro 128jádrový EPYC/Threadripper by AMD potřebovalo na procesorovou destičku vměstnat celkem 16 čipletů a je třeba říci, že v tom nelze vidět problém. Ostatně patice by měla být dost velká na to, aby se takový počet na substrát vešel a nesmíme zapomínat, že má jít už o 5nm čipy, které budou potenciálně menší než dnešní 7nm.

AMD si tak skutečně mohlo ponechat manévrovací prostor k tomu, aby dle vývoje v Intelu mohlo navýšit počet jader přidáním dalších čipletů, i když s tím by se muselo počítat už i při návrhu nového I/O čipu, který je na čiplety napojen a potřebuje k tomu příslušnou výbavu v podobě rozhraní Infinity Fabric.

Právě zmíněný ExecutableFix ale tyto informace zpochybňuje. Sice připouští, že by Zen 4 v některých případech mohly mít až 128 jader, ale pro generaci EPYC Genoa dle něj stále platí 96 jader.

Zatím tak můžeme jen čekat a sledovat, co se z toho vyvine a zda se časem neukáže nějaký důkaz toho, že 128jádrové Zen 4 jsou skutečně na cestě. Uvidíme také, zda a jak AMD dokáže v chystaných serverových procesorech využít svou novou paměť V-Cache rozšiřující celkovou kapacitu L3 cache. Díky ní je možné už dnes v případě čipletů Zen 3 dosáhnout kapacity 96 MB, čili takový 128jádrový EPYC by mohl nabídnout neuvěřitelných 1536 MB L3 cache, a to ještě za předpokladu, že by AMD její kapacitu na čiplet v Zen 4 nijak nezvýšilo.



