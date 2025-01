AMD říká, že integrovaný Radeon 8060S je o 23 % výkonnější než RTX 4070 Laptop

Ryzen AI Max+ 395 až 40 CU. Procesor má základní takt 3,0 GHz, Boost končí na 5,1 GHz, máme tu 80 MB cache paměti a NPU s výkonem 50 TOPS. Výsledky srovnání představilo ve

Společnost AMD se chce pochlubit svými mobilními procesory Ryzen AI Max (Strix Halo), které mohou mít až 16 jader Zen 5 a velmi výkonnou integrovanou grafiku Radeon 8060S. Ta totiž může mít v procesoruaž 40 CU. Procesor má základní takt 3,0 GHz, Boost končí na 5,1 GHz, máme tu 80 MB cache paměti a NPU s výkonem 50 TOPS. Výsledky srovnání představilo ve své infografice

Dle AMD tento procesor v Blenderu o 25 % překonává Apple M4 Pro 12C a o 302 % nejrychlejší Core Ultra 9 288V (Lunar Lake), což ale vůbec není konkurencí tomuto procesoru (Ryzen AI Max je herním procesorem s velmi vysokou TDP/PPT, naopak Lunar Lake je vysoce úsporným procesorem pro ultrabooky s co nejnižší PBP/MTP). V Cinebench R24 by to mělo být +12 %, resp. +240 %, v Coroně +39 %, resp. +259 %, a nakonec ve V-Ray +86 %, resp. +257 %.



AMD se pochlubilo také výkonem integrované grafiky ve hrách. Celkem si tu vybralo 17 her a jako obvykle, i v tomto případě je otázkou, k jak výraznému "cherry pickingu" zde šlo. Ryzen AI Max+ 395 s Radeonem 8060S totiž proti Core i9-13900H s GeForce RTX 4070 Laptop v notebooku Asus ROG Flow Z13 neprohrál ani jednou. Dokonce nebyla ani remíza. Podle AMD byly oba dva notebooky podobných rozměrů a nastaveny na podobnou TDP. ROG Flow Z13 se nabízí jak v kombinaci Intel+Nvidia, tak i AMD+AMD. Nevypadá to však, že by byl tentýž notebook použit pro Intel i AMD. V poznámkách pod čarou se totiž dozvídáme, že pro test AMD byla použita referenční platforma. V průměru bylo řešení od AMD o 23 % výkonnější, maximálně šlo dokonce o 68 %.



A jak je tedy možné, že Radeon se 40 CU je rychlejší než mobilní GeForce RTX 4070 Laptop? Při podobné TDP se tak sice ukazuje lepší efektivita AMD, nicméně současně musíme nahlédnout trochu pod pokličku, abychom neočekávali, že je Radeon 8060S automaticky o tolik výkonnější. Asus ROG Flow Z13 je totiž malým 13" notebookem a RTX 4070 Laptop v něm běží na 50W TDP (resp. 65 W s využitím Dynamic Boostu). RTX 4070 Laptop přitom může být konfigurována až na 115 W. Je tak třeba dávat pozor na to, jaké spotřeby TDP jednotlivé notebooky využívají. Nicméně i onen Ryzen AI Max+ 395 může být konfigurován od 45 až do 120 W (včetně GPU).