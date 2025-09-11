AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD se vymezuje proti architektuře ARM, kterou považuje za takovou, která proti x86 nenabízí žádnou výhodu včetně té energetické, naopak má spíše nevýhody.
Zástupci společnosti AMD se na veletrhu IFA 2025 rozpovídali o několika zajímavých věcech. Jednou z nich byla např. konkurenční architektura ARM. AMD řeklo, že i x86 umí být energeticky efektivní, takže ARM v této oblasti nenabízí žádnou výhodu. Navíc procesory AMD a Intel přináší kompatibilitu s celým ekosystémem x86, což pro ARM neplatí. Dle AMD je tak nižší spotřeba procesorů ARM jen mýtem, navíc doplněným o problémy navíc.
Na otázku rebrandingu starých čipů, které jen dostávají nová jména, AMD řeklo, že název produktu má prodávat aktuální zážitek. Existuje spousta herních konzolí s různými cenami, a tedy i různou formou herního zážitku, což by dle AMD mělo jméno reflektovat. To názvy jako Z2 Extreme, Z2 nebo Z2 Go sice dělají, ale přece jen vůbec nenaznačují, že to není třeba jen frekvencemi nebo počtem jader, ale úplně jinými architekturami. Pod řadou Z2 tak najdeme čipy na základě architektur Zen 5, Zen 4, ale i stařičké Zen 2.
Dále ještě AMD řeklo, že AI je podceňována, a to i přes nadužívání tohoto termínu. Dle firmy se během 3-5 let stane spousta věcí, které díky dalšímu vývoji AI posunou lidstvo výrazně vpřed. Současně by se měla zvýšit role NPU čipů (AI akcelerátorů v procesorech), který nebudou navrhovány pro maximální výkon (TOPS), ale pro maximální efektivitu, tedy co nejlepší poměr výkonu a spotřeby.
Pokud jde o GPU, na adresu svého 6% podílu na trhu desktopových GPU se společnost odmítla vyjádřit. Řekla však, že poptávka po Radeonech je stále vyšší než jejich produkce, čímž chtěla naznačit, že to není nezájmem, ale nedostatečnou výrobou.
Zdroj: computerbase.de