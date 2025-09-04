Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AMD se v GPU opravdu nedaří. Ani v srpnovém průzkumu Steam Survey se nedostaly nové Radeony RX 9000 do žebříčku. Jon Peddie Research také naznačuje proč. Tržní podíl je opravdu velmi nízký.
I když se nové Radeony RX 9000 docela povedly, u zákazníků nijak zvlášť nezabodovaly. Už několik měsíců netrpělivě čekáme, že se objeví v průzkumu Steam Survey, nicméně ani v srpnu se tak nestalo. Po RDNA 4 v seznamu nejpoužívanějších GPU ani památka. Naproti tomu konkurenční Nvidia Blackwell si vede dost dobře. GeForce RTX 5070 se už dostala na 20. pozici s 1,57% podílem (+0,25 procentního bodu). Leckoho asi překvapí, že druhým nejúspěšnějším Blackwellem je 8GB GeForce RTX 5060. Pokud odhlédneme od GeForce RTX 5050, která je nyní jediným absentujícím GPU na architektuře Blackwell, tak RTX 5060 je nejkratší dobu prodávaným GPU této architektury. Přesto je už na hodnotě 1,01 % (+0,41 p.b.) a 27. pozici celkově. Jeho bráška RTX 5060 Ti je ale až za RTX 5070 Ti a RTX 5080 na 38.místě s 0,74 % (+0.16 p.b.).
Podívejme se na nejlepší pětku. Té kraluje GeForce RTX 4060 se 4,85 % (+0,46 p.b.), druhé místo má nyní těsně GeForce RTX 3060 se 4,79 % (+0,17 p.b.). Tady se opět ukazuje záludnost měření, kdy bychom u této starší karty čekali spíše mírný pokles než nárůst. Následuje GeForce RTX 4060 Laptop se 4,62 % (+0,19 p.b.), čímž se uzavírá silná trojka v popředí. Dále tu máme starší GeForce GTX 1650 na 4. pozici se zastoupením 3,07 % (-0,23 p.b.) a GeForce RTX 3050 se 3,04% podílem (-0,04 p.b.), nicméně tady to bylo opravdu hodně o chlup. Šestá GeForce RTX 4060 Ti má 3,03 %, takže u 4.-6. pozici vůbec nemůžeme hovořit o nějaké jistotě v pořadí. V podstatě totéž ale platí i pro první tři pozice.
Vraťme se k AMD. Prvním AMD, nepočítáme-li integrovaná GPU, je až Radeon RX 6600 na 30. místě se zastoupením 0,89 %. Proč tu ale stále nejsou Radeony RX 9000 s architekturou RDNA 4? Jak jsme si ukázali nedávno, hodně napovídají finanční výsledky obou firem. U Nvidie měl Gaming příjmy cca 4,3 mld. USD. U AMD se sice příjmy divize Gaming zvýšily, ale je zhruba na čtvrtině Nvidie s mnohem nižšími 1,1 mld. USD, jenže zde je ještě nutné počítat s tím, že do této divize patří také herní konzole. Takže proti 4,3 mld. USD Nvidie tu hovoříme o stovkách milionů, tedy o řád nižších číslech.
Agentura Jon Peddie Research i ukázala v posledním průzkumu, jak hodně špatně na tom AMD je. Loni touto dobou bylo na 12 %, ale letos na jaře už zaznamenalo výrazný propad na 8 %. Nyní, navzdory poměrně povedeným Radeonům RX 9070 a RX 9060 (ty se ale prodávaly jen krátkou dobu na to, aby se nějak zásadněji projevily), je na pouhých 6 %. Nvidia bere 94 % a Intel... nulu.
Zdroj: hothardware.com, techspot.com