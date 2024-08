AMD Ryzen 5 7600X3D s 3D V-Cache by měl přijít za pár týdnů

AMD mohlo přichystat levné herní 6jádro pro odcházející platformu Socket AM4, nový Ryzen 5 7600X3D.

Před několika dny se objevila zpráva, že bymohlo přichystat levné herní 6jádro pro odcházející platformu Socket AM4, nový Ryzen 5 5500X3D . Nyní se objevuje další podobná zpráva, tentokrát ale týkající se už nové platformy Socket AM5. Zde je prozatím nejlevnějším procesorem s 3D V-Cache, která hrám obvykle velmi svědčí, 8jádrový Ryzen 7 7800X3D. Tento model má takty 4,2 GHz v základu a 5,0 GHz v Boostu, zatímco tradiční 7700X má takty vyšší, a to 4,5 GHz, resp. 5,4 GHz. I přes nižší takty mají ale takové procesory díky 3D V-Cache ve hrách obvykle mnohem vyšší výkon. Nyní se ale proslýchá, že by mohla být i zde nabídka rozšířena o levný herní 6jádrový model pro Socket AM5, a to

Ten by měl mít tedy 6 jader a podporu 12 vláken, nicméně více detailů jsme se nedozvěděli. Víme, že základní Ryzen 5 7600X má frekvence 4,7 GHz v základu a 5,3 GHz v turbu, takže se dá očekávat, že herní model bude o něco níže stejně, jako je 7800X3D níže proti 7700X. Dá se předpokládat, že TDP bude na 120 W jako u 7800X3D, ale to jsou jen domněnky a zdroje nic takového zatím neuvádí. Stejně tak se dá předpokládat 32 MB L3 cache, 64 MB 3D V-Cache (celkem tedy 96 MB) a 6 MB L2 cache (1 MB pro každé jádro).

Pokud jde o cenu, zde také můžeme prozatím bohužel jen hádat. Pohled na jiné procesory od AMD a jejich cenový vztah by napovídal částku asi někde mezi 6500-7000 Kč s DPH. Co už ale zdroje zmiňují, je předpokládaná doba uvedení. Stát by se tak mělo na počátku září, takže patrně za plus minus 2 týdny.