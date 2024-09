AMD Ryzen 7 9800X3D s 3D V-Cache a Zen 5 se má představit už v říjnu

AMD chystá představení dlouho očekávaných herních procesorů Ryzen 9000X3D s 3D V-Cache. Prozatím máme v řadě procesorů Ryzen 9000 jen modely bez této přídavné cache, a ačkoli se doufalo, že třeba takový model 9700X by díky vylepšením architektury mohl ve hrách dohnat oblíbený starší Ryzen 7 7800X3D, nestalo se tak. Nárůst výkonu byl o něco nižší, než se čekalo, vysoká cena novinek (a nízká cena předchůdců) situaci také moc nepomohla. Asi nebudeme čekat, že by nové Ryzeny 9000X3D byly levnými procesory, spíše naopak, nicméně mohly by konečně přinést to, na co spousta zájemců čeká, zásadnější navýšení herního výkonu.



Objevují se opětovně informace, které potvrzují předchozí úniky, a to zvěsti o tom, že AMD bude cílit nové herní procesory zhruba do doby, kdy Intel bude představovat nové modely Arrow Lake-S, resp. krátce před tímto představením, čímž by Intelu mohlo vzít trochu vítr z plachet. Proslýchá se, že AMD představí jako první 8jádrový Ryzen 7 9800X3D s 96 MB L3 cache (32 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache) na konci října s tím, že prodej bude zahájen v průběhu listopadu. Další modely jako Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D na sebe nechají čekat trochu déle, patrně na CES 2025 na začátku ledna 2025. Současně se objevila i informace o tom, že se počítá s 6jádrovým Ryzenem 5 9600X3D. Zatím ale není jasné, o jak moc exkluzivní procesor půjde. Starší 5600X3D byl dostupný pouze v USA u prodejce Micro Center, novější 7800X3D se dostal tamtéž, ale nově také do MindFactory v Německu a k JD do Číny. Celosvětovou dostupnost ale tyto procesory neměly.



Pokud jde o další data, ta bohužel nemáme, takže neznáme ani takty novinek, a tedy ani to, jak moc se budou lišit od výchozích modelů (dosavadní generace byly ve frekvencích o poznání níže). Spekuluje se, že u nové generace by to nemusel být tak výrazný propad a především by měly podporovat širší možnosti přetaktování. To se ale uvidí až v říjnu.